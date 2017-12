"Masterchef aggressivo, non mi piace“/ La fondatrice di GialloZafferano: “diseducativo, ma Cannavacciuolo...”

Sonia Peronaci, ideatrice di Giallo Zafferano, ha parlato del mondo del web e della tv riguardo la cucina: da Masterchef a Cannavacciuolo, passando per Antonella Clerici

Sonia Peronaci (Facebook)

Sonia Peronaci a tutto tondo: lunga intervista rilasciata a Famiglia Cristiana della cuoca più famosa del web, inventrice del sito Giallo Zafferano, il più cliccato sulla rete per quanto riguarda la cucina. Da poco la donna ha dato l’addio al noto blog, dando vita a Soniaperonaci.it, già tra i più seguiti d’Italia. La cuoca, figlia di proprietari di ristoranti, ha parlato della sua scelta del web: “Mio padre in realtà avrebbe voluto che diventassi notaio, alla fine ho fatto la commercialista. La cucina era da sempre nel mio cuore, ma non me la sono sentita di aprire un ristorante, perché da piccola ho sofferto l’assenza dei miei, che lavoravano fino a tardi. Ho tre figlie, ora grandi, il Web mi ha permesso di coltivare la mia passione senza trascurarle”. Dopo l’addio a Giallo Zafferano, una nuova avventura in vista per Sonia Peronaci: “Il mondo del web è in continua evoluzione. Tutto cambia velocemente e gli utenti cercano novità. Anche io, in un certo senso, mi ero stancata della solita “zuppa” e volevo progettare qualcosa di nuovo. Il pubblico è “cresciuto” e ora cerca una cucina più “alta” e professionale”.

DA MASTERCHEF AD ANTONELLA CLERICI

Oltre il web, anche la televisione sta dando spazio alla cucina. Sonia Peronaci ha poi commentato l’exploit delle trasmissioni tv culinarie: “Il web, come ho già detto, ha acceso l’attenzione verso il food dei più giovani che ora sono i più eruditi in questo campo. Il piccolo schermo arriva invece a tutti. Bisogna distinguere tra i programmi di intrattenimento, come Masterchef, che è solo una gara televisiva, e quelli che attraverso le ricette cercano di promuovere la cultura del cibo”. E sottolinea successivamente: “Non mi piace, in certe trasmissioni, il tono aggressivo che gli autori scelgono di fare adottare a chef e giudici. Frasi come: “Fa schifo” o “E’ immangiabile” non trovo che siano educative. Certo, magari fanno audience…”. Sempre a proposito di tv, la stima per Antonio Cannavacciuolo: “Lo adoro. Trovo perfette le ricette sui suoi libri, mi rispecchiano perché sono semplici”. Infine, una battuta su La prova del cuoco di Antonella Clerici: “Sono stata invitata da Antonella Clerici a partecipare al programma e lei è molto simpatica. Davanti alle telecamere è come nella vita: spontanea e solare. Il successo della trasmissione è dovuto a lei, perché da essere empatica con il pubblico”.

