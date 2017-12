ABBRONZATISSIMI 2- UN ANNO DOPO/ Su Canale Nove il film con Jerry Calà (oggi, 28 dicembre 2017)

Abbronzatissimi 2 - Un anno dopo, il film in onda su Canale Nove oggi, giovedì 28 dicembre 2017. Nel cast: Jerry Calà, Eva Grimaldi, Franco Oppini e Vanessa Gravina. Il dettaglio.

28 dicembre 2017 Cinzia Costa

il film commedia in seconda serata su Canale 9

NEL CAST JERRY CALA'

Abbronzatissimi 2 - Un anno dopo, il film in onda su Canale Nove oggi, giovedì 28 dicembre 2017 alle ore 22,35. Quello dei cinepanettoni è un appuntamento a dir poco immancabile sia al cinema che in TV e Canale Nove ha deciso di onorare questa tradizione trasmettendo la pellicola comica in cui ad avere la meglio sono le battute di spirito e la voglia di trascorrere una serata all’insegna della spensieratezza. Il regista del sequel di Abbronzatissimi è Bruno Gaburro che, come per ogni cinepanettone che si rispetti, si è avvalso di un cast a dir poco esperto in fatto di pellicole del genere. Uno degli attori principali, infatti, è proprio lui, uno dei re dei cinepanettoni, Jerry Calà. A far parte del casti ci sono, tra gli altri, la bellissima Eva Grimaldi, Franco Oppini, Vanessa Gravina, Valeria Marini, Maria Grazia Cucinotta, e Marina Occhiena. Una cosa è certa, con Abbronzatissimi 2 – Un anno dopo, il divertimento è assicurato. Ma vediamo di scendere più nel dettaglio e di scoprire la trama del film.

ABBRONZATISSIMI 2 - UN ANNO DOPO, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

I protagonisti del film sono Ricky, Maurizio e Jessica, tre amici che decidono di organizzare una vacanza di Romagna in un hotel di lusso a Cervia. Il primo a cadere tra le braccia della passione è Maurizio e si infatua della bellissima Bea che, però, è in coppia con Alfredo, un uomo di mezz’età decisamente molto fascinoso. Bea, dal canto suo, appare molto ambigua, la ragazza infatti, dice che l’uomo è suo padre ma tutti sono convinti sia il suo compagno. Nella pellicola compaiono anche la giovane Daniela, separata da Pietro che è non riesce proprio smettere di amarla. La donna invece, corrompe il bell’Andrej per convincerlo a passare per il suo fidanzato tanto da costringere Pietro a sfidarlo sul ring per ottenere il divorzio. Martino infine, arrivato in albergo con sua moglie, era per conoscere un importante editore ma finisce per imbattersi in un equivoco a dir poco piccante. A chiudere il cerchio ci pensa il direttore dell’hotel che, dovendosi districare tra ben 6 relazioni clandestine, alla fine farà i conti con la vendetta che, com’è noto è femmina.

© Riproduzione Riservata.