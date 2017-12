ABBRONZATISSIMI/ Su Canale Nove il film con Jerry Calà (oggi, 28 dicembre 2017)

Abbronzatissimi, il film in onda su Canale Nove oggi, giovedì 28 dicembre 2017. Nel cast: Jerry Calà, Alba Parietti e Teo Teocoli, alla regia Bruno Gaburro. La trama del film nel dettaglio.

28 dicembre 2017 Cinzia Costa

il film comico in prima serata su Canale 9

NEL CAST JERRY CALA'

Abbronzatissimi, il film in onda su Canale Nove oggi, giovedì 28 dicembre 2017 alle ore 21,15. Una pellicola di genere commedia che è stata diretta nel 1991 da Bruno Gaburro, regista italiano che ha diretto numerose pellicole comiche negli anni 80 e 90. I personaggi principali del film sono stati interpretati da numerosi volti noti del cinema e della tv come Jerry Calà, Alba Parietti, Teo Teocoli, Mauro Di Francesco, Franco Oppini, Eva Grimaldi, Nathalie Caldonazzo e Renato Cecchetto. Quest'ulitmo, che nel film interpreta il personaggio di Osvaldo, è un attore, doppiatore oltre che disc jockey e speaker radiofonico. Tra i film a cui ha preso parte troviamo Fantozzi alla riscossa, Parenti serpenti e Caligola - La storia mai raccontata. Nel 1993 venne realizzato il sequel del film, Abbronzatissimi 2 - Un anno dopo, diretto sempre da Bruno Gaburro. ma vedamo adesso nel dettaglio la trama del film.

ABBRONZATISSIMI, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Siamo a Rimini, in piena estate, ed il pianista Billy Damasco è nel vivo di una storia sentimentale con la bella Aurora, fascinosa proprietaria di un villaggio turistico. Casualmente, Billy sventa una rapina mentre viene continuamente infastidito da una maga brasiliana che lo scambia per il padre di suo figlio. Tra Aurora e Billy nasce una passione travolgente ma la donna è sposata. Per vivere a pieno il loro amore, la donna chiede a Billy di uccidere suo marito Osvaldo inscenando un finto incidente. Ogni tentativo però risulta vano. Gli altri protagonisti della storia sono Teo e Mauro, due semplici operai che nella speranza di conquistare il cuore delle avvenenti turiste presenti sul litorale riminese, si fingono importanti manager d'azienda. Altro personaggio è Isabella che si innamora di Mustafà, un dottore arabo. I due decidono di sposarsi ma dovranno fare i conti con la famiglia della ragazza, conservatrice e contraria ad un matrimonio multirazziale.

© Riproduzione Riservata.