ANTONIA KLUGMANN/ Torna in tv dopo gli attacchi degli haters (Masterchef Italia 7)

Dopo aver raccolto l'eredità di Carlo Cracco, Antonia Klugmann si prepara ad affrontare la sua seconda serata come giudice di Masterchef Italia 7. Riuscirà a conquistare i suoi haters?

28 dicembre 2017 Fabiola Iuliano

Antonia Klugmann, nuovo giudice di MasterChef Italia 7

Raccogliere l'eredità di Carlo Cracco non è impresa da poco; lo sa bene Antonia Klugmann, che dopo aver vestito i panni del giudice di MasterChef Italia 7 per la prima puntata di giovedì scorso è stata "travolta" dalle critiche degli haters. "Un linciaggio che in un paese civile non dovrebbe avvenire. E che invece avviene, soprattutto se sei donna. Anzi, proprio in quanto donna. Mi sono sentita violentata", ha ammesso lo chef in una recente intervista rilasciata al Corriere della sera. A scagliarsi contro di lei i leoni da tastiera che non hanno gradito la sua severità nel giudicare i piatti dei diversi concorrenti, ma anche chi, prendendo di mira il suo aspetto fisico, non le ha perdonato qualche centimetro di troppo. "È uno show tv. Chi vuole lo guardi, chi non vuole spenga. Ma gli insulti no!", ha aggiunto un'Antonia Klugmann del tutto amareggiata. Riuscirà il nuovo giudice di MasterChef Italia 7, con la puntata di stasera, a conquistare i suoi detrattori?

LA STELLA MICHELIN

Al centro della gogna mediatica per la sua severità, Antonia Klugmann si prepara ad affrontare la nuova puntata di Masterchef Italia 7 con la consapevolezza che il pubblico sui social può essere il suo nemico numero uno. Classe 1979 ed ex studentessa di giurisprudenza, lo chef questa sera affronterà nuovamente i piatti degli aspiranti cuochi, giudicando, con Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Canavacciuolo, tutti quelli che aspirano a un posto nella prestigiosa cucina del cooking show per diventare il nuovo chef amatoriale più talentuoso d'Italia. La sua attività ha avuto inizio qualche anno fa, quando un incidente l'ha costretta a un lungo periodo di riposto. In questa occasione è nata la sua passione per la cucina, culminata con l'apertura de "L'argine a Vencò", una piccola locanda 15 coperti che gestisce a Dolegna del Collio (Gorizia) e con il quale ha conquistato la prima stella Michelina pochi mesi dall'apertura.

