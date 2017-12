Antonino Cannavacciuolo/ “Bisogna inseguire un qualcosa in più, come faceva Gualtiero Marchesi” (MasterChef 7)

Antonino Cannavacciuolo a MasterChef 7: “Bisogna inseguire un qualcosa in più, come faceva Gualtiero Marchesi”. Le ultime notizie sullo chef, il gigante buono del cooking show di Sky

28 dicembre 2017 Silvana Palazzo

Antonino Cannavacciuolo a MasterChef 7

Antonino Cannavacciuolo torna a MasterChef Italia dopo il caso dell'ispezione dei carabinieri del Nas al suo Bistrot di Torino. Oggi alle 21.15 rivedremo il giudice su Sky Uno con i colleghi di Antonia Klugmann, Bruno Barbieri e Joe Bastianich per la settima edizione del cooking show prodotto da Endemol Shite Italy. Lo chef sarà dunque tra i protagonisti del nuovo appuntamento. Il “gigante buono” di MasterChef ha parlato prima della nuova puntata per parla della sua cucina, che valorizza i profumi mediterranei, elaborandoli ma non snaturandoli. Il piatto simbolo nella sua cucina è, infatti, la zuppa di pane con la linguina e i calamaretti. «Bisogna costantemente inseguire un qualcosa in più. È una ruota: io crescevo studiano Vissani, Piearangelini e Marchesi», ha dichiarato a Sky. Nell'intervista ha rivelato anche un retroscena: non segna più davanti ai piatti la data di creazione di un piatto. «I clienti sceglievano costantemente i piatti più vecchi, evidentemente la data più vecchia da sicurezza. Dunque meglio togliere i riferimenti temporali», ha spiegato Antonino Cannavacciuolo.

ANTONINO CANNAVACCIUOLO PORTA LA SUA ESPERIENZA A MASTERCHEF

Chissà se in futuro vedremo anche nelle cucine di MasterChef gli insetti, visto che da gennaio entreranno come genere commestibile. A tal proposito Antonino Cannavacciuolo ha dichiarato a Sky: «Non sono contro ma non sono pronto, io continuerò a prediligere carne, pesce, verdure, legumi. Nella mia cucina non entrano». Nell'intervista ha parlato anche di “Cucine da Incubo”, spiegando che a volte torna nei locali che ha salvato dal fallimento. «Guardi io metto a disposizione trent'anni della mia esperienza, parlo con loro come fossero mia sorella o un amico. Sia chiaro io non faccio miracoli». E ovviamente c'è sempre gratitudine nei suoi riguardi: «Alcuni mi chiamano ancora, altri ho capito che erano volevano solo apparire in televisione». Lo percepisce subito Antonino Cannavacciuolo: «Basta guardarmi pochi secondi e si capisce subito se una persona mi piace o non mi piace». La bufera per il blitz dei Nas al suo Bistrot di Torino è ormai alle spalle.

© Riproduzione Riservata.