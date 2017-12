BEAUTIFUL / Anticipazioni americane: flirt in vista per Thorne e Katie?

Anticipazioni Beautiful, puntate americane: Thorne chiede ospitalità a Katie, dopo che Brooke lo ha cacciato di casa. Sarà questo l'inizio di un nuovo amore?

28 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Beautiful

Mentre in Italia la programmazione di Beautiful ha subito una battuta d'arresto (la soap tornerà in onda lunedì 8 gennaio 2018), negli Stati Uniti le puntate continuano ad essere trasmessere regolarmente offrendo importantissimi spunti di riflessione. Conosciamo già nel dettaglio le tante novità riguardanti Steffy, che ha scoperto di aspettare un bambino solo poche settimane dopo il suo tradimento con Bill. Gli spoiler relativi alle trame di fine dicembre e inizio gennaio confermano che il test del DNA sarà portatore di buone notizie, in quanto la signora Spencer apprenderà che è proprio Liam il padre della creatura. La ginecologa però noterà subito quanto siano somiglianti i geni dei due possibili padri, lasciando chiaramente in sospeso la questione: e se, anche fra qualche mese, si scoprisse che le analisi sono errate? Comunque sia, la questione non promette nulla di buono anche perché Bradley Bell ha già chiaramente sottolineato che il 2018 sarà negativo per gli Steam, in quanto Liam scoprirà nel peggiore dei modi il tradimento di cui è rimasto vittima.

Beautiful anticipazioni americane: Katie ospita Thorne

Le puntate americane di Beautiful offrono importanti spunti anche per quanto riguarda altri personaggi: uno di essi è senza dubbio il 'nuovo' Thorne Forrester. Di ritorno da Parigi, il secondogenito di Stephanie ha dimostrato di essere cambiato durante la sua assenza e di essere pronto a riprendersi tutto ciò che gli è stato sottratto in passato a causa di Ridge. Per questo ha frequentato un corso di design ed è diventato un talentuoso stilista ma la sua vendetta è rivolta anche alle donne del fratellastro, motivo per cui Thorne ha chiesto ospitalità per qualche tempo a Brooke. La Logan non gliel'ha certo negata, almeno fino a quando il cognato l'ha baciata a sorpresa, mandandola su tutte le furie. La futura signora Forrester (ricordiamo che Brooke e Ridge sono nuovamente fidanzati) l'ha quindi cacciato di casa, lasciando a Katie il compito di offrire a Thorne ospitalità. Quest'ultimo si trasferirà quindi nella villa dell'amica, tanto che c'è già chi si dice certo che tra loro nascerà quanto prima un inaspettato amore. Con Hope di ritorno da Milano, Wyatt otterrà quindi campo libero per permettere un riavvicinamento con l'ex moglie?

© Riproduzione Riservata.