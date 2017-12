BELEN RODRIGUEZ/ Le parole di Andrea Iannone: "È una donna di grande semplicità"

Belen Rodriguez e la dichiarazione del suo fidanzato Andrea Iannone, secondo quanto riportato ai microfoni di Sky Sport: "Lei è una donna di una semplicità tale..."

28 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Belen Rodriguez (Instagram)

Belen Rodriguez fa notizia qualsiasi cosa lei faccia, anche se si tratta della più semplice e scontata. È così che la showgirl più chiacchierata della televisione italiana ha deciso di provare la bicicletta con scopa da lei regalata al piccolo Santiago per Natale, proprio come il bambino aveva richiesto nella sua letterina. E lui non è stato l'unico a pedalare nella festa della vigilia alla quale ha partecipato il clan Rodriguez al gran completo. Con qualche difficoltà anche mamma Belen si è esibita nel veicolo, come dimostrato dal video da lei pubblicato su Instagram (clicca qui per vederlo). Tra un ballo e l'altro, Cecilia, Jeremias e Belen hanno confermato di essere molto uniti, particolare che non era certo sfuggito anche nel corso dell'avventura al Grande Fratello Vip 2 durante la quale la conduttrice di Tu sì que vales ha spesso preso le difese dei suoi parenti anche in circostanze particolarmente complicate.

Le dichiarazioni di Andrea Iannone

La storia d'amore tra Andrea Iannone e Belen Rodriguez prosegue senza intoppi, come confermato dal Natale trascorso insieme. Ma il pilota di Vasto è particolarmente sfuggente quando si tratta di parlare della sua vita privata proprio confermato dalle recenti dichiarazioni rilasciate a Sky Sport, durante una cena organizzata per parlare soprattutto dei programmi per la nuova stagione di MotoGp. La discussione, come era facile immaginare, non poteva che andare a Belen e al rapporto che ormai la lega al fidanzato da circa un anno e mezzo. Iannone ha voluto mettere le cose in chiaro a tal proposito, precisando di non essere affatto cambiato in seguito alla popolarità ottenuta da questo legame: "Non mi nascondo da niente, la mia vita è questa, anche questo fa parte della mia vita, non ho mai nascosto nulla e non ho mai raccontato agli altri qualcosa che preferivano non vedere. Ho sempre fatto vedere tutto, che sia accettato o no questo sono io. È la verità. Non ti faccio vedere solo che vado in palestra ad allenarmi, che vado con la moto da cross ad allenarmi, che vado con i go kart, non ti faccio vedere solo questo". E su Belen aggiunge: "Lei è una donna di una semplicità tale che sta bene ovunque".

