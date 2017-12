BARBARA D'URSO TORNA AL CINEMA/ Da gennaio in sala ne ''Il Vegetale'': l'ultima volta in sala nel 2004

Barbara D'Urso torna al cinema: la conduttrice di Pomeriggio Cinque e Domenica Live recita accanto a Fabio Rovazzi nel film "Il Vegetale", nelle sale dal 18 gennaio.

28 dicembre 2017 - agg. 28 dicembre 2017, 22.43 Stella Dibenedetto

Barbara D'Urso

Barbara D'Urso torna al cinema con Il vegetale di Fabio Rovazzi, mancava sul grande schermo dal 2004 quando aveva recitato nel film di Diego Febbraro ''Per giusto omicidio''. Non molti sanno infatti che tra gli anni ottanta e l'inizio del nuovo millennio Barbara D'Urso, ancor prima di diventare la famosa conduttrice che è oggi, aveva recitato in diversi film. Tra questi può contare di aver lavorato anche col grande maestro Ettore Scola, lavorando nel film del 1995 Romanzo di un giovane povero. Il film d'esordio risale al 1982 quando recità in Erba selvatica di Gianfranco Campigotto. Tra gli altri film interessanti ha partecipato a Tutti gli uomini del defiiciente di Paolo Costella del 1999 e Non chiamarmi Omar del 1992. Staremo a vedere quale sarà il suo ruolo nel film di Fabio Rovazzi. (agg. di Matteo Fantozzi)

BARBARA NEL CAST DE IL VEGETALE DI FABIO ROVAZZI

Barbara D’Urso non smette di stupire. La conduttrice è pronta a tornare al cinema. Da giovedì 18 gennaio, Barbara D’Urso, sempre più sulla cresta dell’onda grazie al successo delle sue trasmissioni, sarà una delle protagoniste del film “Il vegetale”. Nella pellicola, diretta da Gennaro Nunziante, regista di Checco Zalone, Barbara D’Urso interpreta se stessa e recita accanto a Fabio Rovazzi, amico di Fedez che nei confronti della conduttrice non prova molta simpatia. A confermare il debutto cinematografico è stata la stessa Barbara che, ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni ha dichiarato: “Sto progettando un nuovo programma in prima serata e a gennaio comparirò al cinema nel film con Rovazzi diretto da Gennaro Nunziante, regista di Checco Zalone. Si tratta di un film Disney, una cosa molto divertente”. La presenza della D’Urso porterà fortuna al film?

BARBARA D’URSO, NUOVE SORPRESE IN ARRIVO?

Barbara D’Urso è attualmente in vacanza con i suoi programmi. La conduttrice tornerà in onda lunedì 8 gennaio con Pomeriggio Cinque e domenica 14 gennaio con Domenica Live. Le novità professionali di Barbara D’Urso, tuttavia, non sarebbero finite qui. Ai microfoni del settimanale Tv, Sorrisi e Canzoni, infatti, la D’Urso ha confessato di stare progettando un nuovo programma televisivo in prima serata. Il progetto, tuttavia, resta top secret. La conduttrice di canale 5, dunque, non si ferma un attimo. Piena di energia e felice dell’affetto che riceve ogni giorno dai fans, la D’Urso è pronta a stupire ancora. Dopo il debutto al cinema cosa regalerà ai fans?

