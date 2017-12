Carlo Conti presenta Ieri e Oggi/ “Con Rita Pavone ed Enrico Montesano faccio scoprire la tv ai giovani”

Carlo Conti ha parlato del ritorno di Ieri e Oggi, programma televisivo andato in onda sulle reti Rai dal 1967 al 1980, che andrà in onda su Rai 3 dal prossimo 5 gennaio.

28 dicembre 2017 Fabio Morasca

Carlo Conti presenta Ieri e Oggi (Instagram)

Carlo Conti ha parlato del suo nuovo programma, Ieri e Oggi, in partenza dal prossimo 5 gennaio su Rai 3, con un'intervista rilasciata al quotidiano La Repubblica. Il conduttore fiorentino sarà al timone del "remake" del celebre programma televisivo andato in onda sulle reti Rai dal 1967 al 1980. In Ieri e Oggi, al fianco di Carlo Conti, ci saranno anche Rita Pavone ed Enrico Montesano e lo studio del nuovo Ieri e Oggi avrà la stessa scenografia del programma andato in onda circa cinquant'anni fa. Intervistato da La Repubblica, Carlo Conti si è dichiarato assolutamente favorevole a questo tipo di operazioni televisive: "La qualità è senza tempo: è bello riproporre certi programmi a chi li ha vissuti e farli scoprire ai più giovani". Carlo Conti non si spiega perché i remake cinematografici siano più accettati rispetto ai rifacimenti di vecchi programmi televisivi, aggiungendo che, spesso e volentieri, si ricorre inutilmente a format televisivi provenienti dall'estero senza valorizzare i prodotti nostrani.

TUTTI GLI ALTRI PROGETTI IMMINENTI DI CARLO CONTI

Carlo Conti, quindi, ha svelato i nomi dei primi protagonisti delle nuove puntate di Ieri e Oggi. Nelle prime puntate, saranno presenti l'attore e regista romano, Carlo Verdone, insieme a Iva Zanicchi. Nelle puntate a seguire, invece, Carlo Conti si augura di avere in studio Antonella Clerici, Fabio Fazio e Fabrizio Frizzi, definiti "i protagonisti della tv degli ultimi trent'anni". Il conduttore fiorentino, ovviamente, ha parlato anche dei suoi altri imminenti progetti televisivi tra i quali figura sicuramente un altro ritorno, quello de La Corrida, il celebre programma televisivo portato al successo da Corrado. Conti ha assicurato che non riproporrà La Corrida con il nuovo linguaggio dei talent show. Il conduttore, successivamente, non è sfuggito alla domanda riguardante Sanremo, affermando che il festival, dopo averlo condotto per tre edizioni consecutive, non gli manca. Nel futuro del conduttore, ci sono inoltre la conduzione dei David di Donatello 2018, un cameo in una puntata della prossima stagione di Don Matteo e uno spettacolo teatrale a Broadway con Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni.

