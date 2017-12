Cecilia Rodriguez e Ignazio e Moser / Amore alle stelle: "Le critiche? Non ci spaventano!"

Cecilia Rodriguez e Ignazio e Moser, continuano le critiche per la coppia dopo il Grande Fratello Vip 2 ma il ciclista risponde a tono. Intanto la convivenza è sempre più vicina...

28 dicembre 2017 Anna Montesano

Ne hanno dovute sentire davvero tante di critiche Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, critiche che ancora oggi continuano a non mancare. La storia nata al Grande Fratello Vip, la vicende dell'armadio, hanno sollevato un polverone che sarà duro da dimenticare e gli ultimi gesti del ciclista - che pochi giorni fa ha pubblicato su Twitter un video che vede l'argentina di spalle e senza maglia nè reggiseno - non aiutano di certo a spegnere la polemica. Ignazio e Cecilia non sembrano però turbati da tutto ciò e, anzi, continuano ad essere attivi sui social, mostrandosi indifferenti anche alle accuse più forti. D'altronde, in una recente intervista, Ignazio in merito ha dichiarato: "Le critiche ci sono sempre e non mi spaventano. Sono sicuro che il nostro rapporto funzionerà. Ho preso una sbandata, la cotta più violenta della mia vita".

IN ARRIVO LA CONVIVENZA PER LA COPPIA

Le difficoltà in questo amore non sono mancate, ma le stesse titubanze della famiglia di Ignazio, e in particolare di suo padre Francesco Moser, sono acqua passata: "Cecilia non deve piacere a me ma a Ignazio. Comunque mi è parsa una ragazza simpatica e alla mano. Ha detto che vorrebbe imparare a sciare: ho risposto che quando vuole sono pronto ad insegnarglielo" ha infatti dichiarato l'ex campione italiano di ciclismo. Ad oggi infatti i rapporti con entrambe le famiglie sono ottimali: i due vivono da pendolari per il momento - anche se ultimamente è soprattutto Ignazio a raggiungere Cecilia a Milano - ma presto potrebbe finalmente arrivare il momento di iniziare la convivenza. Non ci resta che attendere i prossimi aggiornamenti sulla coppia!

