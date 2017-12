Colorado/ Anticipazioni puntata 28 dicembre: ospite Donato Carrisi

Colorado, anticipazioni puntata 28 dicembre: Paolo Ruffini conduce con Federica Nargi e Scilla un nuovo appuntamento dello show comico. Ospite della serata è Donato Carrisi.

28 dicembre 2017 Stella Dibenedetto

Colorado

Giovedì 28 dicembre, alle 21.20 su Italia 1, si rinnova l’appuntamento con le risate e il divertimento. Paolo Ruffini, con Federica Nargi e Gianluca “Scintilla” Fubelli, conduce la nona puntata di Colorado, diventato ormai un appuntamento fisso per gli amanti dell’ironia. Anche in questa nuova puntata non mancheranno i siparietti dei comici storici del programma e di quelli che sono riusciti a conquistare il pubblico alla loro prima esperienza. Oltre ai conduttori e ai comici, Colorado, ogni settimana, porta sul palco anche un ospite. Se la scorsa settimana è toccato al cantante Sergio Sylvestre e al rapper Shade, nell’appuntamento odierno ci sarà spazio per Donato Carrisi, tra gli autori di thriller più venduti al mondo. Sul palco, poi, ci saranno Roberto Lipari che rifletterà insieme al pubblico sul modo bizzarro con cui gli italiani utilizzano l’inglese, Grande attesa, poi, per il ritorno di Gianluca Impastato riporta in scena il personaggio di Chicco D’Oliva, e Paolo Ruffini, infine, racconta le stranezze dei commenti sui social.

COLORADO, ANTICIPAZIONI: CHI E’ DONATO CARRISI

Donato Carrisi è l’ospite del nono appuntamento con Colorado. Scrittore, sceneggiatore, drammaturgo, giornalista e regista italiano, è salito alla ribalta vincendo il Premio Bancarella nel 2009 con il suo primo romanzo, Il suggeritore. Nel 2011 ha poi pubblicato Il tribunale delle anime e l'anno seguente La donna dei fiori di carta. Nel 2013 pubblica L'ipotesi del male. Nel 2014 scrive II cacciatore del buio mentre nel 2015 pubblica La ragazza nella nebbia. Nel 2016 è la volta de Il maestro delle ombre. Donato Carrisi ha lavorato anche per la televisione collaborando alla realizzazione di Casa famiglia, Era mio fratello, Nassiryia - Per non dimenticare e Squadra antimafia - Palermo oggi. Nel 2017, infine, ha firmato la regia e la sceneggiatura dell'adattamento sul grande schermo del suo romanzo La ragazza nella nebbia.

