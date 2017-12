Concorrenti Masterchef Italia 2017/ Chi sono i 20 aspiranti vincitori: la masterclass si completa

Concorrenti Masterchef Italia 2017 entra nel vivo con le nuove selezioni in onda questa sera che sveleranno finalmente i nomi dei 20 aspiranti vincitori che conosceremo durante lo show

Masterchef Italia 7

Tutto è pronto per le ultime selezioni di Masterchef Italia 7 in onda questa sera su Sky Uno per la gioia di tutti i fan del cooking show. Fatto fuori Carlo Cracco, i tre giudici e Antonia Klugmann torneranno questa sera in onda con una doppia puntata che dovrebbe fare chiarezza su quello che sarà il cast di questa edizione 2018 del programma. Tra aviatori in pensione, stranieri e i "casi umani", i primi sì sono già arrivati la scorsa settimana anche se non hanno entusiasmato i fan, forse il meglio arriverà questa sera? I giudici sono stati i veri protagonisti dell'esordio di questa settima edizione del programma ma in questa seconda puntata tutto potrebbe cambiare con i nuovi sì e i nuovi grembiuli che completeranno la masterclass di questa edizione. Possiamo ancora sperare? Sicuramente sì, ma se vi siete persi la prima puntata, noi siamo qui pronti a mettere insieme per voi i primi sì di questa edizione.

TUTTI I SÌ DELLA PRIMA PUNTATA

Ad aprire le danze nella scorsa puntata è stato proprio Italo, l'aviatore in pensione che tra i racconti della sua vita e dei suoi viaggi, ha messo insieme il suo piatto esotico ottenendo i sì dei giudici sotto l'occhio attento della moglie. Insieme a lui hanno ottenuto il grembiule anche Caterina da Salerno, ma di origini ucraine, che ha rischiato di lasciare i fornelli senza tornare ma che è riuscita in calcio d'angolo e con l'aiuto di Cannavacciuolo ad avere un'altra occasione. Racconti hot e sì per Tiziana Sassi da Bergamo, 44 anni e 4 figli, e risate e parate con Marta (che porta in studio tutti i parenti) e Aurelio. Hanno chiuso la serata Simonetta Picardo, da Genova, con le sue caramelle al baccalà, il giovane 19enne Mirko, manager e imprenditore, Manuela con la sua merenda salata, Simone, 20 anni, dalla provincia di Macerata, Fabrizio, commerciante abruzzese, la Russa Lyudmilla, e Davide, 37 anni, sposato con 2 gatti da Lugano. Chi si unirà a loro?

