CRISTINA CHIABOTTO, PERCHÈ HO LASCIATO FABIO FULCO/ Nuovo amore per l'attore? Nuove indiscrezioni...

Cristina Chiabotto e la fine della relazione con Fabio Fulco: “Non sono allergica a figli e matrimonio: ecco perché ci siamo lasciati”. Le ultime notizie sull'ex Miss Italia e l'attore

28 dicembre 2017 - agg. 28 dicembre 2017, 22.37 Silvana Palazzo

Cristina Chiabotto e Fabio Fulco

Fabio Fulco e Cristina Chiabotto si sono lasciati dopo 12 anni di fidanzamento. L'ex Miss Italia ha voluto mettere un punto alla vicenda, dicendo la sua su questa rottura dopo le dichiarazioni dell'attore de Le Tre Rose di Eva. Quest'ultimo si è infatti detto molto provato dalla fine della loro lunga storia: "Cristina mi ha strappato il cuore. Sto vivendo un momento non sereno. Devo ritrovare la mia serenità e sarei ipocrita a dire il contrario" sono state le sue parole, ma negli ultimi giorni si è parlato di un presunto nuovo flirt. Per il gossip, Fabio Fulco avrebbe già trovato un nuovo amore dopo la fine traumatizzante della lunga storia con Cristina Chiabotto. Lo ha riferito il settimanale "Spy", secondo cui l'attore, attualmente in tv con "Le tre rose di Eva", sia legato alla 23enne Noemy Forni, più giovane di lui di 24 anni. I due si mostrano insieme in alcuni scatti sul profilo Instagram di lei. Sarà vero? (Anna Montesano)

LE SPIEGAZIONI DI CRISTINA CHIABOTTO

Tutti hanno parlato della fine della sua storia con Fabio Fulco, ora è Cristina Chiabotto a dire la sua. Da lei finora non era uscita una sillaba, nel frattempo è stato detto e scritto di tutto: ad esempio, che non vuole figli e ha una storia con un giocatore di basket. «È passata l’idea che io abbia mandato tutto all’aria perché sono allergica ai bimbi e al matrimonio», ha dichiarato l'ex Miss Italia al settimanale Oggi, precisando che lei vuole diventare moglie e mamma. Il problema è che non era sicura di volerla formare con l'attore, con cui è stata 11 anni e 8 mesi. «Il tempo effettivo è stato molto minore - ha precisato Cristina Chiabotto -. Abbiamo vissuto da “nomadi”, inseguendoci, godendo di una felicità selvaggia quando riuscivamo a incontrarci. È una “formula” che ha aiutato la passione, ma ci ha fatto trascurare certi incastri dei due caratteri». La sua leggerezza, ad esempio, non si è combinata bene con la maturità di lui. Qualcosa quindi si è rotto. «Ci siamo dati tantissimo, e nel darsi ci siamo esauriti».

CRISTINA CHIABOTTO E FABIO FULCO, QUANDO TUTTO È CAMBIATO

Cristina Chiabotto è lucida nell'analisi della fine della sua relazione con Fabio Fulco: al settimanale Oggi ha parlato della fase della dipendenza, nella quale nessuno dei due è riuscito a fare meno dell'altro, e di quella della pienezza, grazie alla quale si sono sentiti completi. I problemi sono emersi quando è sopraggiunto il momento della consapevolezza, quello dei passi importanti. «È scesa la nebbia. Abbiamo cominciato a trascinarci. Se avessi ascoltato la pancia, mi sarei staccata prima». In ogni caso l'attore ha parlato con dignità della rottura, pur ritenendo che l'ex non abbia lottato per salvare la loro storia. «Avevo già lottato prima, durante altre crisi. Stavolta ho visto l'inizio di un nuovo percorso, da sola: voglio ascoltarmi, capire». Si sono sentiti due volte, in occasione dei loro compleanni, ma Fabio spera ancora nel ritorno di Cristina. Lei non si sbilancia, anche perché ora naviga nell'ignoto. «Sono triste, senza Fabio è come se mi avessero tolto un braccio. Ma sarei ipocrita se ora le urlassi il mio dolore. Sto facendo un viaggio pazzesco, alla scoperta di me. Un viaggio che mi piace».

I RUMORS SU GIUSEPPE POETA: COME STANNO LE COSE

Un'estate da incubo, poi un autunno duro. Così Cristina Chiabotto descrive i mesi lontana da Fabio Fulco. Ora si ritrova a pensare al fatto che possa incontrare qualcuna ed esclude che dopo un amore così grande possano restare amici. «Non subito, almeno». «No. È “solo” una bellissima amicizia nuova: per dire, Peppe sa cosa ho vissuto con Fabio. E poi lui è fidanzato, non ci siamo mai visti da soli. Insomma, non sono pronta per nuovo amore. Anche se... Tutto può essere. Gliel'ho detto: navigo nell'ignoto». Nell'intervista al settimanale Oggi ha parlato anche di come abbia messo la parola fine alla relazione con l'attore. «A fine luglio, Fabio mi ha detto: “Hai una vita troppo movimentata e io non non sono più la tua priorità”». Per lei era una provocazione, ma rispetto al passato non ha reagito negando, rincuorandolo e rassicurandolo. «Mi sono messa a piangere, gli ho detto che non sono più sicura di nulla e che dovevo staccarmi. Se non avesse posto il problema forse sarei rimasta con lui. E avrei sbagliato».

