Flavio Briatore & Elisabetta Gregoraci si sono lasciati?/ Lui festeggia in Kenya e lascia la moglie a casa

Flavio Briatore, vacanze in Kenya senza la moglie Elisabetta Gregoraci. L'imprenditore è partito alla volta di Malindi in compagnia soltanto di suo figlio Nathan Falco.

28 dicembre 2017 Fabio Morasca

Flavio Briatore, vacanze in Kenya da solo (Instagram)

Flavio Briatore sta trascorrendo le festività natalizie, lontano dalla moglie, la showgirl e conduttrice calabrese Elisabetta Gregoraci. L'imprenditore, infatti, è atterrato a Malindi, in Kenya, a bordo del suo aereo personale, in compagnia soltanto di suo figlio, Nathan Falco, nato proprio dalla storia d'amore con la Gregoraci. Sul proprio profilo ufficiale Instagram, Flavio Briatore ha condiviso due video che hanno immortalato il viaggio in aereo e il suo arrivo in Kenya insieme a suo figlio. Nel primo video, girato all'interno dell'aereo privato, possiamo vedere Flavio Briatore mentre si fa versare un po' di champagne da un'hostess; nel secondo video, invece, l'imprenditore ha annunciato ufficialmente ai suoi followers l'arrivo a Malindi. Tutto questo, però, è avvenuto senza la presenza di Elisabetta Gregoraci che, ovviamente, non poteva passare inosservata ai sostenitori di Flavio Briatore e ai fans della coppia in generale. Tra i commenti pubblicati a questi due video, non sono mancate le domande esplicite riguardanti lo stato di "salute" del matrimonio tra Briatore e la Gregoraci.

LE VOCI DI UNA CRISI MATRIMONIALE SI PROTRAGGONO DA MESI

Purtroppo per la coppia, le voci riguardanti una loro presunta crisi matrimoniale non sono affatto nuove e si presentano periodicamente sui media, protraendosi oramai da mesi sulle testate che si occupano di gossip. Da parte dei diretti interessati, com'era lecito attendersi, non è arrivata né una conferma, né tanto meno una smentita riguardante questi insistenti rumors. Elisabetta Gregoraci, che quindi è rimasta in Italia mentre Flavio Briatore è in procinto di festeggiare il Capodanno nel suo resort in Kenya, dal canto suo, ha aggiornato il proprio profilo ufficiale Instagram, condividendo una foto con un topless coperto che, ovviamente, ha lasciato di stucco i suoi oltre 660mila followers. Tornando a parlare delle voci riguardanti una crisi tra Briatore e la Gregoraci, è doveroso citare un servizio pubblicato dal settimanale Spy che ha immortalato l'imprenditore intento a baciare una misteriosa mora. La fotografia in questione e il relativo gossip è stato successivamente e seccamente smentito da Flavio Briatore. Per la cronaca, Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci sono sposati dal giugno 2008.

© Riproduzione Riservata.