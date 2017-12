Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo/ Amore finito? L'addio e il concerto di Capodanno a Corato

Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo, la storia d'amore tra i due cantanti è davvero al capolinea? I fatti parlano chiaro ma i fan sperano in un "escamotage".

28 dicembre 2017

Fino a poco tempo fa, Gigi D’Alessio aveva affermato che voleva passare il Capodanno in famiglia ed invece, il 31 dicembre l’artista napoletano suonerà a Corato per dare il benvenuto al 2018. “Saluteremo il nuovo anno anche questa volta con un concertone in piazza, diventata non solo una tradizione - spiega il sindaco Massimo Mazzilli ai microfoni di caratoLive.it - ma un appuntamento ormai consolidato, che richiama pubblico da tutta la regione. Siamo sicuri che anche Gigi D’Alessio saprà dare il massimo in questa occasione, potendo contare su una marea di fans di ogni età”. Pochi giorni addietro invece, intervistato da Federico Vacalebre sul Mattino aveva affermato: "Non è che chiudo a Napoli, Palapartenope, il tour del mio venticinquennale, ma che dopo 12 anni faccio un Capodanno a casa mia. Per una volta in famiglia, tutti insieme, e devo confessare che non ricordo più l'effetto che fa". Si diceva infatti, che D’Alessio volesse passare le feste anche al fianco di Anna Tatangelo: "Passerò le feste con Anna, con i figli: ci facciamo il Natale a Roma, torno nella mia Napoli per tre bagni di folla, e riscappo a casa per la fine dell'anno". Ed invece niente da fare. Sta per concludersi per l’ex coppia, un anno davvero molto difficile e le Stories natalizie di Anna, hanno confermato l’assenza del cantante. Questo – in sintesi – dovrebbe essere il chiaro segnale del loro addio definitivo. (Aggiornamento di Valentina Gambino)

I FAN SPERANO ANCORA

Continua l'alone di mistero sui rapporti che legano attualmente Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo. Attraverso Il Mattino poco prima di Natale, il cantante napoletano aveva confermato che avrebbe passato le feste con la Tatangelo: "Passerò le feste con Anna, con i figli: ci facciamo il Natale a Roma, torno nella mia Napoli per tre bagni di folla, e ritorno a casa per la fine dell'anno“. I fatti però non corrispondono alle dichiarazioni: nelle storie su Instagram pubblicate dal Anna Tatangelo, Gigi D'Alessio non è apparso. Entrambi gli artisti infatti ci hanno tenuto a fare gli auguri ai fan sui social ed è stata questa la prova definitiva del fatto che Anna e Gigi non stanno insieme, oltre al fatto che il piccolo Andrea non è con il papà per le feste natalizie.

ANNA TATANGELO E GIGI D'ALESSIO SEPARATI: REALTÀ O ESCAMOTAGE?

Intanto sulla questione Anna Tatangelo c'è chi ipotizza si tratti semplicemente di un escamotage per evitare occhi indiscreti e tutelare ulteriormente la loro privacy, ipotesi nella quale i fan continuano a sperare. D'altra parte, solo un mese fa, D'Alessio ha affermato come lui e la compagna non si siano mai lasciati. Non resta che attendere, perciò, un'eventuale comunicazione dai diretti interessati. Quello che è certo è che Gigi D'Alessio sarà impegnato a Capodanno, il comunicato ufficiale è arrivato dal Sindaco Massimo Mazzilli riportato da coratolive: "Saluteremo il nuovo anno anche questa volta con un concertone in piazza, diventata non solo una tradizione ma un appuntamento ormai consolidato, che richiama pubblico da tutta la regione. Siamo sicuri che anche Gigi D’Alessio saprà dare il massimo in questa occasione, potendo contare su una marea di fan di ogni età".

