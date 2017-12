Guido Elmi/ Chi è il produttore di Vasco Rossi: la dedica del rocker dopo la morte, video (La notte di Vasco)

Guido Elmi è lo storico produttore di Vasco Rossi scomparso improvvisamente lo scorso 31 agosto. Per celebrare il suo ricordo, Blasco ha postato un video...

28 dicembre 2017 Fabiola Iuliano

Guido Elmi produttore di Vasco Rossi(Facebook)

La morte di Guido Elmi, in arte Steve Rogers, ha lasciato un vuoto nella vita di Vasco Rossi, che qualche mese fa ha scelto di ricordare il suo inseparabile amico e produttore dedicandogli uno dei suoi brani più celebri. Queste le parole pubblicate sui social dal rocker di Zocca all'indomani della morte di Elmi: "Io celebro e festeggio la VITA di Guido Elmi.. non la sua morte. Perché dentro di me non morirà mai. E lo voglio ricordare cosi, con le cose che abbiamo fatto insieme... come questa canzone... che era tra le sue preferite!". Il brano di cui parla Vasco Rossi nel suo breve post è "Nessun pericolo… per te", nella versione realizzata, in particolare, nel live del 2015 allo stadio di San Paolo di Napoli (per visualizzare il video condiviso dal cantante sui social potete cliccare qui). I funerali di Guido Elmi sono stati celebrato lo scorso 5 agosto a Bologna in presenza di molte personalità del panorama musicale italiano.

LA CARRIERA E L'INCONTRO CON VASCO ROSSI

Nato a Bologna nel 1948, Guido Elmi, noto anche con il nome d'arte di Steve Rogers, è stato un musicista, arrangiatore e produttore discografico che per molti anni, esattamente dal 1980, ha collaborato con Vasco Rossi. Il sodalizio artistico arriva con l'incontro di Maurizio Solieri nel 1978, con il quale inizia subito ad accompagnare i live di Blasco dando vita a una collaborazione durata fino alla sua morte. Coautore di molti brani del rocker di Zocca, nel 1979 produce l'album "Tutta colpa d'Alfredo", ma negli anni si è distinto anche per aver prodotto i dischi di artisti come Alberto Fortis, Stefano Piccagliana e Skiantos e per aver fondato l'etichetta discografica indipendente "No pop". Il suo primo album da solista dal titolo "La mia legge" esce il 2016, mentre il 31 luglio di quest'anno, esattamente dopo il successo realizzato da Vasco Rossi al Modena Park per i suoi 40 anni di carriera, si è spento nella sua casa a Bologna dopo una lunga malattia.

