HEREAFTER/ Su Iris il film con Matt Damon e Cécile de France (oggi, 28 dicembre 2017)

Hereafter, il film in onda su Iris oggi, giovedì 28 dicembre 2017. Nel cast: Matt Damon, Cécile de France e Bryce Dallas Howard, alla regia Clint Eastwood. La trama del film nel dettaglio.

il film drammatico in prima sera su Iris

CLINT EASTWOOD ALLA REGIA

Hereafter, il film in onda su Iris oggi, giovedì 28 dicembre 2017 alle ore 21,00. Una pellicola drammatica e fantastica che è stata affidata alla regia di uno dei più grandi registi ed interpreti americani di tutti i tempi come Clint Eastwood. La pellicola è stata sceneggiata da Peter Morgan, noto sceneggiatore inglese che ha curato la sceneggiatura di grandi opere cinematografiche come L'altra donna del re, The Queen - La regina, Passioni e desideri e Rush. Nel cast di Hereafter troviamo Matt Damon, Cécile de France, Bryce Dallas Howard, Frankie McLaren, George McLaren, Lyndsey Marshal, Thierry Neuvic e Jay Mohr. Cécile de France, che nel film veste i panni di Marie LeLay, è un'attrice belga noto per le sue partecipazioni in pellicole cinematografiche come Il viaggio di Fanny, Un po' per caso, un po' per desiderio, Il giro del mondo in 80 giorni e Rompicapo a New York. Nel 2016 è entrata a far parte del cast della serie tv Young Pope, diretta da Paolo Sorrentino e trasmessa su Sly Atlantic. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

HEREAFTHER, LA TRAMA DEL FILM DRAMMATICO

Il protagonista della storia e George Lonegan, un uomo in grado di dialogare con le persone defunte. Il suo dono diventa ben presto una vera e propria professione, con centinaia di persone disposte a pagare per usufruire di questa sua straordinaria capacità fuori dal comune. Tuttavia George tutt'altro che felice della sua condizione, che gli impedisce di vivere un'esistenza normale e serena. Altro personaggio chiave della storia è Marie, una giornalista riuscita a sopravvivere allo tsunami del 2004 che investì la Thailandia. Dopo l'esprienza di pre-morte che l'ha vista protagonista nel corso della tragedia, la donna inizia a percepire il significato della vita in maniera differente, decidendo di raccontare quanto accaduto nel 2004 in un romanzo auto biografico. Il terzo personaggio è il piccolo Marcus, che ha da poco perso suo fratello gemello al quale era profondamente legato. Il destino dei tre si incrocerà a Londra in occasione della fiera presso cui Marie è in procinto di presentare il suo libro.

