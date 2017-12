HO SOGNATO L'AMORE/ Su Rai 2 il film con Katharine McPhee (oggi, 28 dicembre 2017)

Ho sognato l'amore, il film in onda su Rai 2 oggi, giovedì 28 dicembre 2017. Nel cast: Katharine McPhee e Joe Massingill, alla regia Kenny Leon. La trama del film nel dettaglio.

28 dicembre 2017 Cinzia Costa

il film sentimentale nel pomeriggio di Rai 2

NEL CAST KATHARINE MCPHEE

Ho sognato l'amore, il film in onda su Rai 2 oggi, giovedì 28 dicmebre 2017 alle ore 18,50. I più romantici avranno la possibilità di immergersi in una storia d’amore perfetta per trascorrere in serenità le festività natalizie. Ho sognato l’amore: è questo il titolo della pellicola scelta dalla seconda rete Rai per accompagnare i telespettatori all’appuntamento con il Tg delle 20.30. Diretto dal regista Kenny Leon, Ho sognato l’amore è un film per la TV del 2014 Katharine McPhee, Joe Massingill, Mike Vogel, Chiara Zanni e Rachel Sakarsten, sono alcuni degli attori che fanno parte del cast di questa commedia sentimentale che ha tutte le carte in regola per tenere incollati allo schermo i telespettatori. Ma vediamo di scendere più nel dettaglio e di scoprire la trama al film Ho sognato l’amore.

HO SOGNATO L'AMORE, LA TRAMA DEL FILM SENTIMENTALE

I protagonisti di questa commedia sentimentale sono Nick e Natalie alle prese con la quotidianità e la monotonia che contraddistingue le loro vite. Natalie trascorre il proprio tempo lavorando nel ristorante della sua famiglia. Nick, invece, di lavoro fa l’architetto. Ad accomunarli c’è una profonda insoddisfazione e la voglia di cambiare per sempre le loro esistenze. Proprio per questo motivo, sia Nick che Natalie decidono di lanciare una monetina nella fontana della loro città esprimendo il desiderio di trovare la persona della loro vita. Da quel momento in poi la loro vita cambia drasticamente. I due cominciano a sognarsi e, notte dopo notte, si innamorano. La loro, però, è una lotta contro il tempo, la leggenda della fontana narra che i due innamorati hanno solo 7 giorni per riuscire a trasformare il sogno in realtà. Nick e Natalie riusciranno in questo intento? Per scoprirlo, non resta altro da fare che attendere la messa in onda del film.

