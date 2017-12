I SOGNI SEGRETI DI WALTER MITTY/ Su Rai 4 il film con Ben Stiller (oggi, 28 dicembre 2017)

28 dicembre 2017 Cinzia Costa

il film comico in prima serata su Rai 4

BEN STILLER NEL CAST

I sogni segreti di Walter Mitty, il film in onda su Rai 4 oggi, giovedì 28 dicembre 2017 alle ore 21,00. Una pellicola comica e fantastica che è stata diretta ed interpretata da Ben Stiller nel 2013 e vanta la partecipazione di attori del calibro di Kristen Wiig, Adam Scott, Sean Penn, Shirley MacLaine e Kathryn Hahn. Ispirato dal romanzo fantastico ominmo nato dalla penna di James Thurber, si tratta del rifacimento cinematografico della pellicola diretta da Norman McLeon nel 1947, dal titolo Sogni Proibiti. Le trame dei due film sono però nettamente diverse, differenziandosi soprattutto per ciò che riguarda il genere narrativo della storia. Ben Stiller, che interpreta il protagonista Walter Mitty, è uno degli attori comici statunitensi più noti ed apprezzati in patria ed in giro per mondo. Tra le sue interpretazioni cinematografiche più celebri citiamo Una notte al museo, Tutti pazzi per Mary e Zoolander. Ma ecco al trama del film nel dettaglio.

I SOGNI SEGRETI DI WALTER MITTY, LA TRAMA DEL FILM COMICO

Walter Mitty è un semplice impiegato della rivista Life. La sua vita, monotona e piatta, si divide tra lavoro, impegni domestici e dalla necessità di badare a sua madre e sua sorella minore. Nel tentativo di evadere dalla monotonia che pervade la sua quotidianità, Walter, viaggia costantemente con la sua fantasia, compiendo viaggi, vivendo storie sentimentali appassionanti e compiendo gesta eroiche. Anche da un punto di vista sentimentale le cose non sembrano andare per il meglio. Walter è segretamente innamorato di Cheryl Melhoff, anche lei impiegata di Life, con cui però non riesce a parlare per l'eccessiva timidezza. Un giorno Walter scopre che è in corso un cambio ai vertici dirigenziali della rivista e che presto parte dei dipendenti potrebbero essere licenziati. Intanto l'uomo riceve per posta una busta contenente alcuni negativi inviatagli da Sean O'Connell, un noto fotografo che ha deciso di affidare parte del suo lavoro proprio a Walter, l'unico in grado di apprezzarlo per davvero. Chiede a quest'ultimo di utilizzare il negativo numero 25 per inserirlo nella copertina del prossimo numero di Life ma Walter non riesce a trovarlo. Nel frattempo i dirigenti della rivista premono affinché proprio quel negativo venga svliuppato ed inserito in copertina. Non riuscendo a trovare il negativo numero 25 Walter decide di rintracciare Sean O'Connell ma l'uomo sembra praticamente introvabile. L'unica strada percorribile è partire alla volta dell'Islanda, l'ultimo luogo frequentato da Sean negli ultimi giorni. Dopo mille peripezie riesce a ritrovare il fotografo, a conquistare il cuore di Cheryl ed a consegnare in tempo il negativo. Quest'ultimo ritrae il volto di tutte le personalità che hanno fatto in modo che la rivista Life crescesse giorno per giorno. La copertina, con grande sorpresa di tutti, ritrae proprio Walter.

