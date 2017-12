IL REGALO PIU' BELLO/ Su Canale 5 il film con David Haydn-Jones (oggi, 28 dicembre 2017)

Il regalo più bello, il film in pnda su Canale 5 oggi, giovedì 28 dicembre 2017. Nel cast: David Haydn-Jones e Danica Mckellar, alla regia James Head. La trama del film nel dettaglio.

28 dicembre 2017

il film commedia nel pomeriggio di Canale 5

JEAMS HEAD ALLA REGIA

Il regalo più bello, il film in onda su Canale 5 oggi, giovedì 28 dicembre 2017 alle ore 16,30. Una pellicola del 2016 che è stata prodotta in collaborazione fra Canada e Stati Uniti. Appartiene al genere commedia ed è direttada James Head, un regista televisivo canadese che ha diretto anche alcuni episodi di serie tv quali ad esempio "Kyle XY", "Battlestar Galactica", "Stargate Atlantic" e "The Twilight Zone". Il titolo originale del film è "My Christmas Dream" ed è interpretato da David Haydn-Jones, che appare nella dodicesima stagione della serie "Supernatural", Danica Mckellar, apparsa in serie tv come "NCIS - Unità anticrimine", "NYPD" e "West Wing - Tutti gli uomini del Presidente", Deirdre Hall e Christine Lee. Il film è stato presentato come il quinto dei diciannove film originali nella line up "Countdown to Christmas" di The Hallmark Channel 2016. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

IL REGALO PIU' BELLO, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Christina Masters, giovane responsabile di McDougal, un importante catena di grandi magazzini, è decisa ad ottenere la posizione di manager per la nuova sede di Parigi che aprirà a breve nel centro della città. Determinata a sorprendere la proprietaria del negozio, Victoria, allestendo la miglior vetrina di Natale mai vista nella storia di McDougal, la donna cerca aiuto rivolgendosi ad uno degli impiegati licenziati da poco, il quale si rivela un talentuoso artista ed un ottimo padre single. L'uomo le darà una mano a concretizzare il suo sogno, ma col passare del tempo, trascorrendo tanto tempo insieme, i due si innamoreranno e la loro relazione lavorativa si trasformerà in una relazione d'amore.

