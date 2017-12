IL SEGRETO / Hernando respinge Camila: Lucia vince ancora? (Anticipazioni 28 dicembre)

Anticipazioni Il Segreto, puntata 28 dicembre: Camila ascolta il consiglio di Lucia e prova a sedurre Hernando ottenendo da lui un nuovo rifiuto. Nuova vittoria per l'amica?

28 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Il Segreto

Va in onda oggi un nuovo episodio de Il Segreto caratterizzato da un orario diverso rispetto alle abitudini: per tutta la durata delle vacanze natalizie, infatti, la telenovela spagnola comincerà alle ore 15:30 e proseguirà per un'ora circa, permettendo così alle trame di godere di ampi sviluppi. Sarà così che i telespettatori avranno modo di assistere agli ulteriori miglioramenti di Raimundo, ormai tornato ad essere se stesso. L'ex locandiere incontrerà per la prima volta Emilia, che sarà entusiasta di poter riabbracciare il padre che solo qualche giorno prima la rifiutava con violenza. L'uomo tornerà a piccoli passi alle sue vecchie abitudini, incontrando i propri cari e apprendendo le novità avvenute in famiglia durante la sua malattia. Non potranno mancare, quindi, gli aggiornamenti relativi alle nozze di Matias e Marcela, ormai sempre più vicine, anche se i rapporti tra i due futuri sposi non saranno affatto idilliaci. Il giovane infatti non potrà perdonare alla sua fidanzata di essersi fatta avanti con Beatriz, senza dare a lui la possibilità di chiarire le ragioni del loro legame.

Il Segreto: la nuova vittoria di Lucia

Mentre Beatriz avrà il suo bel da fare ad accettare le imminenti nozze di Marcela e Matias, nella puntata de Il Segreto di oggi Camila cercherà di avvicinarsi al marito, cambiato senza un motivo dopo il suo ritorno da Madrid. Sarà così che la signora Dos Casas darà seguito al consiglio di Lucia ovvero provare a sedurre Hernando, indossando la camicia da notte che lei stessa gli presterà. Sarà un piano ben congegnato che darà i risultati sperati dalla viscida cubana: nel vedere la moglie indossare lo stesso capo di abbigliamento usato solo pochi giorni prima dall'amante, Hernando la respingerà senza esitazione, lasciando Camila più che mai delusa e amareggiata. In lei i pensieri si susseguiranno e uno soprattutto si farà evidente: cos'è accaduto a Hernando di tanto grave? Ha forse trovato un'amante?

