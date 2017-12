Ice Galà / Real Time, i Campioni mondiali di pattinaggio sul ghiaccio in prima serata (28 dicembre)

Ice Galà, stasera giovedì 28 dicembre, l'appuntamento sul ghiaccio dedicato alle esibizioni andrà in onda sul canale 31 del digitale terreste, ecco tutto ciò che c'è da sapere.

28 dicembre 2017 Valentina Gambino

Ice Galà

Da sempre, in questo periodo dell'anno, gli spettacoli sul ghiaccio sono tra le principali attrazioni per allietare le serate degli italiani di tutte le età. Oltre agli spettacoli andati in onda sulle reti Mediaset, in queste giornate di festa, stasera nella prima serata del canale 31 del digitale terrestre, arriva Ice Galà. I campioni mondali di pattinaggio sul ghiaccio, daranno vita ad uno spettacolo incredibile fatto di coreografie e danze ‘ghiacciate’ che colpiranno il pubblico da casa ed anche gli appassionati del genere. Nella prima serata su Real Time, verso la fine dell’anno la rete regalerà uno spettacolo magico così come suggestivo e fortemente in linea con queste giornate festive in attesa di festeggiare il nuovo anno. Per gli appassionati, ci sarà modo di visionare un grande spettacolo sul ghiaccio che unisce insieme lo sport, così come la musica e arte. Durante la serata del canale 31, si avvicendano sulla stessa pista i più grandi campioni di pattinaggio del mondo che si esibiscono in coreografie mozzafiato.

Ice Galà su Real Time ed i Mondiali a Milano nel 2018

Real Time, nella prima serata di oggi, giovedì 28 dicembre 2017, regalerà al suo numeroso pubblico uno spettacolo senza precedenti con la messa in onda dell’Ice Galà con i campioni mondiali di pattinaggio sul ghiaccio alle prese con le esibizioni più particolari. Una combinazione di arte contemporanea si mixerà perfettamente allo sport così come alla sonorità musicali moderne e classiche per uno degli spettacoli più sensazionali che ci accompagneranno verso l’inizio del 2018. Proprio questo anno, sarà importantissimo per il pattinaggio in quel di Milano. Innanzitutto, ci sarà spazio per le Olimpiadi di Pyeongchang, in programma dal 9 al 25 febbraio, ma ci sarà anche un’edizione tutta italiana dei Mondiali: Milano 2018, dal 21 al 25 marzo al Mediolanum Forum di Assago. Anche se manca ancora qualche mese, gli estimatori del pattinaggio sul ghiaccio si stanno già preparando acquistando i biglietti. Nella storia dei Mondiali questa è l’edizione numero 108 e la terza in Italia dopo quella di Cortina d’Ampezzo nel 1963 e di Torino nel 2010.

