Isola dei Famosi 2018 / Anticipazioni e cast: tutti i nomi trapelati, data d’inizio, conduttori e opinionisti

Isola dei Famosi 2018, anticipazioni e cast ufficiale: ecco tutti i papabili nomi dei nafraghi che potrebbero sbarcare in Honduras per questa 13esima edizione del reality show.

28 dicembre 2017 Valentina Gambino

Isola dei Famosi 2018

Dal prossimo 22 gennaio, sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset andrà in onda la tredicesima edizione de L'Isola dei Famosi 2018. Confermata Alessia Marcuzzi come conduttrice ufficiale della trasmissione più avventurosa della televisione italiana. Come nuovo inviato in Honduras, dopo numerosi rumors e smentite, arriverà Stefano De Martino, il ballerino professionista di Amici di Maria pare ufficialmente pronto a fare il grande salto. Per quanto riguarda il parterre di opinionisti, in studio con la conduttrice romana, potrebbero esserci a rotazione, Mara Venier, Vittorio Feltri, Cristiano Malgioglio, Simona Izzo e Alda D’Eusanio. Proprio quest’ultima, recentemente intervistata tra le pagine del settimanale Spy, aveva confessato che l’esperienza come opinionista ufficiale della nuova edizione de L’Isola 2018, sembrava stuzzicarla parecchio. Per quanto riguarda i concorrenti invece, sono venuti fuori numerosissimi nomi. Ecco perché a seguire, vi renderemo noti proprio tutti coloro che sono stati citati per prenderne parte.

Isola 2018, tutti i nomi trapelati fino ad oggi

Quotidiano.net di recente, ha rivelato alcuni papabili nomi del cast 2018 verso l’Honduras. Ecco perché, all’Isola dei Famosi 13 potrebbero sbarcare: Francesco Monte, Chiara Nasti, Alessia Mancini, Elettra Lamborghini, la cantante Bianca Atzei, Eva Henger, Brigitte Nielsen e Nadia Rinaldi. Tra gli ultimi rumors della rete, si è parlato anche di Greta Menchi, giovane youtuber romana molto amata dai ragazzi. A seguire invece, tutti i probabili nomi che sono stati tirati in ballo in vista della nuova edizione. Si parla anche degli Oneston (Luca Onestini e Raffaello Tonon), Marco Ferri (figlio del calciatore Riccardo Ferri), Corrado Tedeschi, Cecilia Capriotti, Sabrina Ghio e Rosa Perrotta (direttamente dal trono classico di Uomini e Donne), Gloria Guida, Francesca Cipriani, Giulia Salemi, Antonella Fiordelisi, Paola Di Benedetto, Stefano Bettarini con il figlio Niccolò, Kaspar Capparoni, il sensitivo Craig Warwick, Fabrizio Bracconeri e Nino Formicola. Tra di loro quindi, dovrebbe ‘nascondersi’ il cast ufficiale di questa 13esima edizione.

