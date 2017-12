JUSTIN BIEBER E SELENA GOMEZ/ Lei realizza il sogno della cugina Priscilla: ritrova l'unità in famiglia?

Selena Gomez riesce a convincere la sua famiglia a dare una seconda possibilità a Justin Bieber? La cantante fa il primo passo grazie ad un regalo alla cugina.

Selena Gomez non sta attraversando un periodo facile in famiglia, a causa dei contrasti frequenti con i parenti a partire dalla madre Mandy. Quest'ultima non le ha perdonato il ritorno di fiamma avvenuto con Justin Bieber, da lei ritenuta persona non affidabile dopo quanto accaduto in passato. Ma secondo quanto riportato da una fonte a E!News i parenti in generale non avrebbero gradito questo ricongiungimento, anche se Selena sarebbe intenzionata a confermare loro che si stanno sbagliando. Per questo ha deciso di trascorrere in Texas il Natale, nella speranza di dimostrare che Justin è cambiato e che per questo merita una seconda possibilità. Il primo passo verso questo progetto è stato fatto con la cugina Priscilla, alla quale Selena ha fatto il più grande regalo da lei desiderato. Priscilla è ormai prossima alle nozze e la cantante ha deciso di regalarle l'abito da sposa dei suoi sogni.

Justin Bieber e Selena Gomez: serenità ritrovata in famiglia?

Selena Gomez ha accompagnato la cugina Priscilla insieme alle altre damigelle d'onore, consigliandole nella scelta dell'abito. Quanto accaduto è stato confermato dalla futura sposa che nei social network ha espresso il suo entusiasmo scrivendo: "I said Yes to the Dress" ovvero "Ho detto sì al vestito". Nel video, precisa inoltre: "Quando la tua damigella d’onore realizza il tuo sogno di avere il vestito e ti sorprende". Parole che hanno fatto drizzare le antenne a molti fan di Selena Gomez e del suo ritrovato fidanzato Justin Bieber. Da settimane si vocifera infatti che la coppia, dopo i tanti problemi superati, possano convolare a giuste nozze senza attendere a lungo. Del resto, entrambi in passato ( e in tempi assolutamente non sospetti) si erano detti favorevoli al legame matrimoniale: arriverà presto il momento dei fiori d'arancio per gli Jelena? Prima del fatidico sì, riuscirà Selena a trovare l'approvazione della sua famiglia?

