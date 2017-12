LA BANDA DEI COCCODRILLI INDAGA/ Su Italia 1 il film con Nick Romeo Reimann (oggi, 28 dicembre 2017)

La banda di coccodrilli indaga, il film in onda su Italia 1 oggi, giovedì 28 dicembre 2017. Nel cast: Nick Romeo Reimann e Leonie Tepe, alla regia Christian Ditter. Il dettaglio.

28 dicembre 2017 Cinzia Costa

il film d'avventura nel pomeriggio di Italia 1

NEL CAST NICK ROMEO REIMANN

La banda di coccodrilli indaga, il film in onda su Italia 1 oggi, giovedì 28 dicembre 2017 alle ore 16,10. Una pellicola d'avventura e commedia già vista sui piccoli schermi italiani, interamente di produzione tedesca è stata prodotta da un cartello di case di produzione come Constantin Film, Rat Pack Filmproduktion e Westside Filmproduktion GmbH ed è uscita nelle sale cinematografiche teutoniche nel 2010, nel nostro paese invece, la distribuzione si è limitata solamente al piccolo schermo. Il film è stato diretto da Christian Ditter che si è occupato finanche della redazione del soggetto e della sceneggiatura. La pellicola vede un cast di attori variegato, tra di esso spiccano Nick Romeo Reimann e Leonie Tepe, rispettivamente i due interpretano Hannes e Maria, i veri protagonisti del film. Belle le musiche composte e dirette da un gruppo pop americano molto in voga nei primi anni duemila, i Salt'n Peppa. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

LA BANDA DEI COCCODRILLI INDAGA, LA TRAMA DEL FILM D'AVVENTURA

Il film ruota attorno alla vita di Hannes, Ollie e sua sorella Maria, con i tre ragazzini che insieme alla loro banda giovanile scoprono un tunnel che porta ad una miniera. I giovani devono però abbandonare l’esplorazione del sito visto la visita inaspettata di una loro cuginetta. Ritornati in superficie devono fronteggiare l'ennesima emergenza, i genitori di Olli e Maria hanno infatti perso il lavoro stante il blocco di un macchinario che ha costretto la produzione della fabbrica dove lavoravano a interrompere ogni tipo di lavorazione, in tale contesto i genitori devono vendere gli appartamenti che occupavano e trasferirsi altrove. I ragazzi allora cercano di capire il motivo del blocco dei macchinari e iniziano trovare degli indizi, tra di questi recuperano una chiavetta USB detenuto da un uomo che per motivi sconosciuti aveva bloccato la produzione. Gli indizi non riescono pero a convincere i genitori di Ollie e Marie che ordinano loro di continuare a fare gli scatoloni in vista dell’imminente trasloco. La banda giovanile non ci sta e allora con un trucchetto riescono a incastrare l’uomo misterioso con una chiavetta USB falsa. Alla fine tutto si risolve i genitori riacquistano la loro bella casa e i ragazzi si ritrovano in una discoteca a divertirsi con Maria e Hannes che riescono a dar sfogo alla loro attrazione baciandosi appassionatamente.

© Riproduzione Riservata.