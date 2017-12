LA CARICA DEI 101-QUESTA VOLTA LA MAGIA E' VERA/ Su Rai 2 il film con Glenn Close (oggi, 28 dicembre 2017)

La carica dei 101 - Questa volta la magia è vera, il film in onda su Rai 2 oggi, giovedì 28 dicembre 2017. Nel cast: Glenn Close, Jeff Daniels e Joely Richardson. Il dettaglio della trama.

28 dicembre 2017 Cinzia Costa

il film d'animazione in prima serata su Rai 2

NEL CAST GLENN CLOSE

La carica dei 101 - Questa volta la magia è vera, il film in onda su Rai 2 oggi, giovedì 28 dicembre 2017 alle ore 21,20. Una pellicola comica per tutta la famiglia che è stata diretta da Stephen Herek nel 1996, la pellicola ha riscosso un successo strepitoso grazie anche alle interpretazioni di Glenn Close, Jeff Daniels, Joely Richardson, Joan Plowright, Hugh Laurie, Mark Williams e John Shrapnel. Si tratta del remake dell'omonimo del film d'animazione prodotto dalla Disney nel 1996. A vestire i panni del personaggio di Gaspare è Hugh Laurie, volto noto della tv diventato celebre grazie al ruolo di doctor House, nell'omonimo medical drama che nel nostro Paese è stato trasmesso su Italia 1. La sua carriera cinematografica è poi costellata da innumerevoli successi, grazie alla sue apparizioni in film come Stuart Little - Un topolino in gamba, La maschera di ferro, Il volo della fenice e Tomorrowland - Il mondo di domani. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

LA CARICA DEI 101 - QUESTA VOLTA LA MAGIA E' VERA, LA TRAMA DEL FILM COMICO

I due personaggi protagonisti del film sono Rudy ed Anita. Lui è un ingegnere informatico che si occupa della progettazione di videogame, è single e divide il suo appartamento con il suo cane Pongo, uno splendido esemplare di dalmata. Anita, che al pari di Rudy possiede un dalmata di nome Peggy, è una stilista di moda alle dipendenza della perfita Crudelia De Mon. Quest'ultima, dopo aver visionato una bozza creata da Anita che raffigura una meravigliosa giacca dalmanta, decide di realizzarla rapendo ed uccidendo decine di poveri dalmata. Nel frattempo, per uno strano caso del destino, le vite di Anita, Rudy ed i rispettivi dalmata si incrociano in una fredda mattinata. Dopo aver fatto conoscenza tra i due giovani ed i loro amici animali scatta una meravigliosa sintonia. Dopo circa un anno Anita e Rudy si innamorano e di lì a poco si sposano. Anche tra Pongo e Peggy nasce l'amore. Poco dopo sia Anina che Peggy rimangono incinte. La cagnolina da alla luce 15 splendidi cuccioli, ingolosando la perfida Crudelia De Mon che non vede l'ora di impossessarsi dei poveri animali per poter realizzare la sua amata pelliccia dalmata. Dopo aver rifiutato l'offerta di circa 7500 sterline per l'acquisto della cucciolata, Crudelia decide di licenziare Anita e nel frattempo ingaggia una coppia di improbabili criminali che avranno lo scopo di impossessarsi dei cuccioli. Le mille peripezie che vedranno protagonisti Anita, Rudy, Peggy, Pongo, la loro cucciolata ed una schiera di tanti altri animali darà vita ad una serie comica di avvenimenti che culminerà con la disfatta di Crudelia De Mon.

