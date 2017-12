LA CARICA DEI 102-UN NUOVO COLPO DI CODA/ Su Rai 2 il film con Glenn Close (oggi, 28 dicembre 2017)

La carica del 102 - Un nuovo colpo di coda, il film in onda su Rai 2 oggi, giovedì 28 dicembre 2017. Nel cast: Glenn Close, Gérard Depardieu, Alice Evans e Joan Gruffudd. Il dettaglio.

28 dicembre 2017 Cinzia Costa

il film d'avventura in seconda serata su Rai 2

NEL CAST GLENN CLOSE

La carica dei 102 – Un nuovo colpo di coda, il film in onda su Rai 2 oggi, giovedì 28 dicembre 2017 alle ore 23,10. Una commedia sentimentale decisamente all’insegna dell’avventura perfetta sia per i grandi che per i più piccoli. La pellicola è del 2000 ma è ancora un vero e proprio must per tutti gli amanti del genere. A tale riguardo, è interessante tenere conto del fatto che si tratta di un cast a dir poco d’eccezione. Tra gli attori principali, infatti, ci sono star del mondo del cinema di rilievo internazionale tra cui, ad esempio, Glenn Close, il bravissimo Gérard Depardieu, Alice Evans e Joan Gruffudd. Una cosa è certa, La carica dei 102 – Un nuovo colpo di coda, è un film assolutamente imperdibile anche per chi ha già avuto modo di guardarlo. Ma vediamo di scendere più nel dettaglio per scoprirne la trama.

LA CARICA DEI 102 - UN NUOVO COLPO DI CODA, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Protagonista assoluta del film è ancora una volta la cattivissima Crudelia Demon, interpretata magistralmente da Glenn Close. All’inzio del film, la Demon sembra essersi pentita di quanto fatto in passato. Per tale ragione, le è stata concessa la possibilità di uscire dal carcere. Tutti sembrano credere alla buona fede di Crudelia che, grazie alla sua capacità di convincimento, è riuscita abilmente ad ingannare proprio tutti. A non essere caduta nella sua rete è la giovanissima Chloe interpretata da Alice Evans. Chloe con il suo cagnolino non lascerà che Crudelia faccia i suoi giochi anche se per lei non sarà affatto facile riuscire nell’intento. Crudelia, infatti, una volta uscita dal carcere decide di andare a salvare un canile in fase di chiusura. Ovviamente, le sue intenzioni sono delle peggiori. Chloe, però, con il suo coraggio riuscirà a salvare la situazione.

