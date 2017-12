LE TRE ROSE DI EVA 4/ Anticipazioni nona puntata: Alessandro sempre più in pericolo

Le tre rose di Eva 4, anticipazioni nona puntata: Vittorio riesce ad evitare il carcere mentre Alessandro si mette seriamente in pericolo per scoprire tutta la verità.

28 dicembre 2017 Stella Dibenedetto

Le tre rose di Eva 4

Oggi, giovedì 28 dicembre, in prima serata su Canale 5, va in onda la nona puntata de Le Tre rose di Eva 4. La fiction, interpretata da Roberto Farnesi e Anna Safroncik, si avvicina ormai al gran finale. Al termine della quarta stagione de Le tre rose di Eva mancano solo tre puntate. Tuttavia, i nodi da scogliere sono ancora tanti così come i misteri che circondano la morte di Ivan Astori intorno al quale si sviluppa tutta la trama della serie tv. Nonostante i numerosi colpi di scena avvenuti in queste settimane, tuttavia, Le tre rose di Eva 4 che ha visto il ritorno di Anna Safroncik nel ruolo di Aurora Taviani non ha conquistato il pubblico. L’ottava puntata della fiction, però, ha fatto registrare un miglioramento degli ascolti avendo incollato davanti ai teleschermi 3.037.000 spettatori pari al 13.8% di share. Nell’ottava puntata de Le Tre rose di Eva 4, mentre Aurora si è avvicinata sempre di più a Fabio, Alessandro, deciso a distruggere la donna che ha sempre amato, per impossessarsi di Primaluce, dopo aver venduto la Rupe a Vittorio, avvelena il terreno delle Taviani e, successivamente, invia un’ispezione. Aurora capisce così che Alessandro non avrà scrupoli e che sta diventando sempre più pericoloso. Edoardo e Veronica, nel frattempo, si sono detti addio mentre Fabio ha ormai capito che ad uccidere Ivan è stato Vittorio che, tuttavia, riesce a prendere tempo mostrando all’Alfieri il video dell’ultimo messaggio di Ivan.

LE TRE ROSE DI EVA 4, ANTICIPAZIONI NONA PUNTATA

Nella nona puntata de Le tre rose di Eva 4, Vittorio riesce a farla franca e ad evitare il carcere. L’uomo, dopo aver mostrato a Fabio Alfieri il video dell’ultimo messaggio di Ivan, riesce a prendere tempo e ad evitare di finire dietro le sbarre grazie all’aiuto di Lucrezia. La donna, infatti, riesce abilmente a proteggere Vittorio Alfieri nascondendo tutte le prove della sua colpevolezza. Alessandro Monforte, però, non ha alcuna intenzione di arrendersi e vuole dimostrare la colpevolezza del colonnello per liberarsi ufficialmente da tutte le accuse e dimostrare ad Aurora che non ha mai mentito. Pur essendo consapevole delle difficoltà e di mettere in pericolo la propria vita, Alessandro decide così di elaborare un ulteriore piano per dimostrare la colpevolezza di Vittorio. Monforte, infatti, decide di organizzare un incontro con Cristina Rontal per scoprire i segreti di Vittorio fingendosi loro alleato. La socie misteriosa del colonnello, però, furba come poche, avendo intuito il piano di Alessandro, anticipa la sua mossa e premedita un piano contro il Monforte che ora è seriamente in pericolo. Alessandro, dunque, morirà o riuscirà a scoprire l’intento di Cristina Rontal prima che sia troppo tardi? Fabio, nel frattempo, diviso tra la voglia di proteggere Aurora e il desiderio di punire l’assassino del fratello, capisce che Alessandro sta mentendo a tutti e cerca di scoprire cosa nasconde l’atteggiamento dell’uomo. Fabio, infine, decide di fare una proposta importante ad Aurora. Di cosa si tratterà? E, soprattutto, la Taviani accetterà?

© Riproduzione Riservata.