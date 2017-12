La notte di Vasco Rossi/ Modena Park: concerto e scaletta canzoni (Replica, 28 dicembre)

La notte di Vasco va in onda oggi, giovedì 28 dicembre, in prima serata su Raiuno: Paolo Bonolis racconta i 40 anni di carriera del grande rocker di Zocca.

28 dicembre 2017 Stella Dibenedetto

Vasco Rossi

Vasco Rossi torna ad essere protagonista della prima serata di Raiuno. Oggi, giovedì 28 dicembre, alle 21.25, sulla rete ammiraglia della Rai, va in onda in replica il concerto di Modena Park. Lo scorso primo luglio, a Modena Park, Vasco Rossi ha festeggiato i suoi quarant’anni di carriera con 230 mila fans, accorsi per celebrare la grande carriera del loro beniamino. Quello di Modena Park è stato definito il “concerto dei record” non solo per il numero dei presenti ma anche per tutta l’organizzazione. Tutto, infatti, ha funzionato alla perfezione al punto che, in un periodo decisamente caldo per gli attentati terroristici, non sono stati registrati disordini. La grande festa di Vasco Rossi è iniziata dalle prime ore del mattino con i 230mila fans che hanno cantato e ballato prima con le band e i dj che si sono susseguiti sul palco e poi con i più grandi successi di Vasco. Sul palco del Modena Park, poi, il Blasco ha voluto accanto a sé alcuni grandi amici come Gaetano Curreri, Maurizio Solieri e Andrea Braido. Ad accompagnare Vasco nel suo concerto storico, invece, è stata la band storica formata da Claudio “Il Gallo” Golinelli al basso, Matt Laug alla batteria, Stef Burns e Vince Pastano alle chitarre, Alberto Rocchetti al pianoforte, Frank Semola a tastiere, tromba e computer, Andrea “Cucchia” Innesto a sax e cori e Clara Moroni ai cori.

PAOLO BONOLIS RACCONTA VASCO ROSSI ATTRAVERSO INTERVISTE E CANZONI

La notte di Vasco, già trasmessa su Raiuno lo scorso primo luglio in concomitanza del concerto, è stata condotta da Paolo Bonolis. Il conduttore, l’unico che è riuscito a riportare Vasco sul palco del Festival di Sanremo lo scorso 2005, è stato scelto come la voce per raccontare i 40 anni di Vasco attraverso interviste, canzoni e aneddoti di chi ha lavorato con il rocker emiliano. “Vasco Rossi, il suo popolo, la festa epocale, i colori e le emozioni dei 220.000, il live, una giornata memorabile che Paolo Bonolis, ha raccontato direttamente da Modena Park, agli italiani e al pubblico dell’Eurovisione”, fa sapere la Rai. Tra un servizio e l’altro, sono state trasmesse anche immagini direttamente da Modena Park dove la folla festante ha celebrato il rocker.

LA SCALETTA

Con il Concerto di Modena Park, Vasco Rossi ha ripercorso tutti i suoi 40 anni di carriera: dai primi successi fino a quelli più recenti. Ecco nel dettaglio la scaletta: Intro: Also sprach Zarathustra (Strauss), "Colpa d’Alfredo", "Alibi", "Blasco Rossi", "Bollicine", "Ogni volta", "Anima fragile" (con Gaetano Curreri al pianoforte, che fa un medley di "Jenny", "Silvia" e "La nostra relazione"), "Splendida giornata", "Ieri ho sgozzato mio figlio", Delusa Medley: "Delusa", "T’immagini", "Mi piaci perchè", "Gioca con me", "Stasera!", "Sono ancora in coma", "Rock’n’roll show", "Ultimo domicilio conosciuto" (con Maurizio Solieri), "Vivere una favola", "Non mi va", "Cosa vuoi da me". "Siamo soli", "Come nelle favole", "Vivere", "Sono innocente", "Rewind", "Liberi liberi", "Interludio 2017" (con assolo di Andrea Braido), Acustico: "Il tempo crea eroi", "Una canzone per te", "L’una per te", "Ridere di te", "Va bene va bene così", "Senza parole", "Stupendo", "Gli spari sopra", "Sballi ravvicinati del terzo tipo", "C’è chi dice no", "Un mondo migliore". BIS: "I soliti", "Sally", "Un senso", "Siamo solo noi", "Vita spericolata", "Albachiara".

