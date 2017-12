Lancio di reggiseni sul palco del Modena Park / Video: il flashmob sulle note di Rewind (La notte di Vasco)

Lancio di reggiseni sul palco del Modena Park: oltre cinquemila i capi intimi lanciati dalle fan per il flashmob sulle note di Rewind... (La notte di Vasco)

28 dicembre 2017 Fabiola Iuliano

Vasco Rossi (Facebook)

Quello che Vasco Rossi ha festeggiato lo scorso 1 luglio al Modena Park è stato un anniversario davvero speciale. Le sue fan, infatti, per ricordare i suoi 40 anni di carriera, hanno organizzato un flashmob singolare culminato con il lancio sul palco dei reggiseni. L'evento, che è stato annunciato diverse volte poche ore prima della diretta, si è scatenato sulle note di "Rewind" e in breve tempo, tramite l'hastag dedicato alla sequenza (#fanmmigodere), si è diffuso anche sui principali social network. I tweet e i commenti all'indomani del concerto sono stati numerosi, con milioni di fan in estasi per quello che, a poche ore dall'evento live, è stato ribattezzato come il più grande lancio di reggiseni mai avvenuto a un concerto. A dare un significato a questo fenomeno, qualche tempo fa, è stata l'addetta stampa dell'artista, Tania Sachs, che raggiunta dall'AdnKronos ha spiegato: "Avevamo notato che su ‘Rewind' anche le ragazze si tolgono la maglietta e si liberano, è diventato proprio un segnale di liberazione. Quest'anno abbiamo deciso di dare loro il reggiseno, così almeno non stanno scoperte oppure lo lanciano".

CINQUEMILA REGGISENI PER IL FLASHMOB

Sono più di cinquemila reggiseni che sono stati lanciati sul palco nella Notte di Vasco, il concerto dedicato ai 40 anni di carriera del rocker di Zocca registrato al Modena Park lo scorso primo luglio. A organizzare il flashmob, qualche ora prima dell'evento, è stato il fan club della star, che ha distribuito alle prime file un grosso quantitativo di reggiseni bianchi con su scritto "Fammi godere", con il proposito di sfruttare la moda in voga tra le fan di togliere la maglietta sulle note di Rewind e lanciare via l'indumento intimo. E sono state moltissime le fan che in occasione del live hanno accolto l'invito del fan club, trasformando così il concerto in un evento indimenticabile: molti reggiseni, infatti, sono finiti proprio sul palco, dove Vasco Rossi ha continuato a cantare indossandone uno a mo' di copricapo. Se vi siete persi il video del flashmob organizzato al Modena Park in occasione del concerto di Blasco, potete rivederlo qui sotto.

