Laura Schmidt/ Chi è la moglie di Vasco Rossi: "Una famiglia rock’n’rol" (La notte di Vasco)

Laura Schmidt, da più di trent'anni al fianco di vasco Rossi, è diventata sua moglie soltanto nel 2012, quando i due si sono uniti in matrimonio con una cerimonia blindatissima

28 dicembre 2017 Fabiola Iuliano

Vasco Rossi e Laura Schmidt

Sono passati esattamente trent'anni da quando Vasco Rossi conobbe e si innamorò di Laura Schmidt, una ragazza italo tedesca appena diciottenne che da quel momento in poi sarebbe diventata la donna della sua vita. I due, da quel momento immediatamente inseparabili, quattro anni dopo, esattamente nel 1991, hanno dato alla luce il loro primo figlio, Luca Rossi Schmidt, il terzo per Vasco dopo Davide Rossi e Lorenzo. Da trent'anni un passo indietro al rocker di Zocca, Laura Schmidt ha sempre preferito una vita lontana dalle luci dei riflettori, rilasciando poche interviste e conducendo un'esistenza all'ombra della nota rock star. I due, nonostante il forte legame che da sempre li accompagna, hanno consolidato la loro unione soltanto nel 2012, quando si sono uniti in matrimonio con una cerimonia riservata e blindatissima dettata soprattutto da questioni burocratiche. Ad annunciarlo, poche settimane prima, lo stesso Vasco, che attraverso i suoi profili social ha parlato di un "fatto di normale burocrazia".

VASCO ROSSI SU LAURA SCHMIDT: "È LEI CHE HA IL SENSO DELLA FAMIGLIA"

Nata a Milano da padre di origini tedesche, Laura Schmidt ha studiato dalle Orsoline prima di lavorare per l'agenzia investigativa Tom Ponzi. L'incontro con il rocker è avvenuto una sera d'estate di trent'anni fa grazie all'amico e chitarrista di Blasco, Massimo Riva, e il loro legame, ancora oggi, appare più solido che mai. "Io ho vissuto da solo per molti anni, facendo sempre quel che mi pareva senza avere dei legami e pensando solo alla musica. Quando poi mi son ritrovato vivo e non solo vivo, ma anche rockstar, e vivevo nello “Stupido hotel” ho pensato di voler cambiare e di provare a fare sia la rockstar che il padre di famiglia. E mi ci sono messo d’impegno", ha rivelato Vasco Rossi in un'intervista rilasciata a Rollingstone.it. In tutto questo, ha ammesso la rockstar, di fondamentale importanza il ruolo di sua moglie: "Mi ha aiutato molto Laura, è lei che ha il senso della famiglia. Poi la tua famiglia dipende da come sei fatto te, e quindi puoi avere una famiglia rock’n’rol".

© Riproduzione Riservata.