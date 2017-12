Luca Onestini e Ivana Mrazova/ Il corteggiamento continua tra dediche social: Barbara D'Ursi li "attende"!

Luca Onestini e Ivana Mrazova, il corteggiamento dell'ex tronista di Uomini e Donne continua! A gennaio l'annuncio dei due da Barbara D'Urso a Pomeriggio 5?

28 dicembre 2017 Anna Montesano

Luca Onestini e Ivana Mrazova

È stato nello studio di Pomeriggio 5 che Soleil Sorgè ha annunciato di non essere più innamorata di Luca Onestini, confessione che ha dato poi il via alla rottura definitiva tra i due; ma potrebbe essere ancora una volta Barbara D'Urso "complice" del nuovo amore dell'ex tronista di Uomini e Donne. Ormai è innegabile che Luca Onestini abbia un debole per Ivana Mrazova, la bellissima modella ceca che ha incontrato e conosciuto nella Casa del Grande Fratello Vip. Tra i due è nato del tenero che entrambi continuano a definire "amicizia" nel corso delle varie interviste che li vedono protagonisti. Eppure sono di ben altra natura gli indizi social e i gesti che Ivana e Luca si scambiano, anche da lontano.

IL CORTEGGIAMENTO DI LUCA CONTINUA, CEDERÀ IVANA?

Ma se è vero che tre indizi fanno una prova, a breve i fan che hanno imparato ad apprezzarli già al Grande Fratello Vip potrebbero finalmente esultare e magari il fatidico annuncio potrebbe arrivare proprio nello studio di Pomeriggio 5, dove qualche mese fa l'ex di Onestini aveva annunciato i suoi dubbi sul loro amore. Intanto il corteggiamento di Luca continua, anche sui social: negli ultimi giorni, l'ex tronista di Uomini e Donne ha pubblicato tra le sue Ig Story varie dediche musicali che in molti hanno interpretato proprio come dedicate ad Ivana. Dopo Ermal Meta con “Ragazza Paradiso”, Luca ha scelto “Come nelle favole” di Vasco Rossi. Il messaggio più bello, tuttavia, è arrivato da Ivana che poche sere fa, in chat con il modello durante la diretta Instagram, ha risposto con un emoticon che non lascia più spazio ad altri dubbi: una faccina con gli occhi a cuoricino. Nuova prova del loro amore?

© Riproduzione Riservata.