Maddalena Corvaglia e Stef Burns/ Il suo ex sul palco con Vasco Rossi e lei tra reggiseni e musica

Maddalena Corvaglia e Stef Burns hanno divorziato dopo sei anni di matrimonio ma tra loro il rapporto è sempre splendido e oggi il suo ex sarà sul palco con Vasco Rossi e lei tra i fan

28 dicembre 2017 Hedda Hopper

Maddalena Corvaglia e Stef Burns

Grande serata quella di oggi su Rai1 dove Vasco Rossi tornerà con il super concerto di Modena commentato da Paolo Bonolis. All'evento hanno preso parte anche Maddalena Corvaglia e Stef Burns e oggi avremo modo di rivederli "insieme" idealmente. Dietro le quinte del concerto di Vasco Rossi c'era anche la velina che, con il reggiseno "Fammi Godere" si è comportata da vera fan scatenata. A quanto pare la bionda velina ha messo da parte la fine del suo matrimonio con Stef Burns, storico chirattista del rocker, e ha deciso di prendere parte all'evento del Modena Park che ha visto il suo ex marito sul palco. Foto e video hanno affollato i suoi social durante lo storico evento e sicuramente questa sera amerà ricordare quello che è successo con i suoi fan magari proprio su Instagram ricordando alcuni momenti.

IL DIVORZIO DOPO 6 ANNI DI MATRIMONIO

Seduta di fronte a Paolo Bonolis, la bionda velina ha raccontato di aver conosciuto suo marito proprio ad un concerto di Vasco Rossi che proprio alla coppia disse: "Vasco mi disse che io e Stef eravamo la dimostrazione che nella vita non bisogna accontentarsi". Dall'unione dei due è nata la piccola Jamie ma la loro separazione è stata consensuale e amichevole e quindi non è un caso che proprio la Corvaglia sia la più grande fan di Vasco Rossi e dello stesso marito che questa sera sarà sul palco. Maddalena Corvaglia è stata la storica compagna di Enzo Iacchetti tanto che, dopo la fine del matrimonio con Stef Burn, si è parlato subito di un ritorno di fiamma tra la velina e il conduttore ma senza alcuna conferma ufficiale. Il divorzio della coppia è arrivato dopo sei anni di matrimonio e la nascita della loro bambina, Jamie, e ad annunciarlo è stata la stessa Corvaglia sui social per evitare pettegolezzi e il resto. I due sono rimasti amici ma Maddalena si occupa della sua bambina che sta crescendo tra l'Italia e gli Stati Uniti per concederle un giorno di scegliere dove voler vivere proprio nel rispetto delle sue doppie origini, italiane come la mamma o quelle americane come il papà.

