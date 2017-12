Massimo Riva/ Chi è il musicista e amico che Vasco Rossi ha ricordato a Modena Park

Massimo Riva, chi è il musicista e amico che Vasco Rossi ha ricordato insieme ai suoi fans durante il concerto dei record a Modena Park, lo scorso 1° luglio 2017.

Vasco Rossi e Massimo Riva

Non c’è concerto in cui Vasco Rossi non ricordi Massimo Riva, il collega, il musicista, il chitarrista, ma soprattutto l’amico che, con la sua morte, ha lasciato un vuoto nel cuore di Vasco Rossi che, ancora oggi, fatica a colmare. Vasco Rossi e Massimo Riva hanno cominciato insieme l’avventura nel mondo della musica. Riva ha sempre accompagnato Vasco nei suoi concerti e, dopo la morte di Massimo, nato a Zocca, nella stessa città del Blasco, il Komandante non perde mai occasione per ricordare insieme ai fans il suo amico. Anche in occasione del concerto dei record a Modena Park, lo scorso 1° luglio, Vasco, insieme ai 230mila fans presenti, ha rivolto un applauso al suo grande amico. L’emozionante momento è avvenuto sulle note di “Canzone”, brano che abitualmente anticipa la chiusura del concerto. Prima di Vita Spericolata e Albachiara, Vasco ha intonato “Canzone”, rivolgendo un toccante saluto a Massimo Riva, scomparso ormai da 18 anni.

CHI E’ MASSIMO RIVA

Massimo Riva, nato a Zocca nel 1963, è stato un cantautore, musicista e produttore discografico italiano. A soli 12 anni esordisce a Punto Radio, una delle prime radio libere italiane, fondata da Vasco Rossi. Da quel momento inizia il sodalizio professionale e musicale tra Vasco Rossi e Massimo Riva. Nel 1980, assieme a Vasco, Maurizio Solieri e Guido Elmi fonda la Steve Rogers Band che accompagnerà Vasco nei suoi concerti fino al 1987. Anche dopo lo scioglimento della band, Massimo Riva ha sempre partecipato ai concerti e alle produzioni discografiche di Vasco. L’ultimo concerto di Massimo Riva con Vasco Rossi è del 1998, l’anno di Rewind, quando il Blasco attirò una folla immensa ad Imola. L’ultima apparizione dal vivo, invece, prima della morte, risale al Concerto del Primo Maggio del 1999 a Roma. Massimo Riva muore il 31 maggio del 1999, nella sua casa di Bologna, a causa di una crisi respiratoria, in seguito a un'iniezione di eroina.

