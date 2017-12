MasterChef Italia 2017 / Anticipazioni, diretta e nuovi concorrenti (seconda puntata, 27 Dicembre)

Masterchef Italia 2017, anticipazioni nuova puntata del 28 dicembre: chi farà parte dei 20 concorrenti della settima edizione? Ecco le prove da superare...

28 dicembre 2017 Valentina Gambino

MasterChef Italia 7

Proseguono in maniera incessante, le nuove puntate della settima stagione di Masterchef Italia verso gli appuntamenti ufficiali con la gara del 2018. Chi verrà premiato come migliore chef dell’intera edizione? Attualmente è molto prematuro poterlo dire ma nel frattempo, stasera, giovedì 28 dicembre, in onda dalle 21.15 su Sky Uno HD, torneranno gli aspiranti chef alle prese con la realizzazione di alcuni piatti. Come ben sapete, le loro creazioni culinarie non dovranno soddisfare un palato qualsiasi, bensì, dovranno deliziare le turbolente richieste di quattro maestri dell’alta cucina. Stiamo parlando della new entry Antonia Klugmann, Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo. Se loro verranno pienamente soddisfatti, si avrà la possibilità di conquistare un posto nella MasterClass di Masterchef Italia, il cooking show più famoso e amato della televisione prodotto da Endemol Shine Italy. Siete curiosi di scoprire tutte le anticipazioni del nuovo appuntamento? Bene, vi trovate nel posto giusto per poterlo fare!

Masterchef Italia 2017: la gara degli aspiranti chef, le sfide da affrontare

Gli aspiranti chef avranno a loro disposizione solo 45 minuti per convincere gli esigentissimi chef del programma che, come di consueto, nelle vesti di giudici ufficiali dovranno valutare non solo i manicaretti dei concorrenti, ma decidere anche se donargli una possibilità per partecipare alla settima edizione di Masterchef Italia. I migliori 40 infatti, potranno concretamente avere il diritto di accedere alla fase successiva dove avrà inizio la vera battaglia che decreterà chi saranno i 20 cuochi amatoriali che si sfideranno per il titolo di migliore della nuova edizione del cooking show. Per convincere i 4 giudici e chef, i concorrenti dovranno affrontare una gara senza precedenti presentando dei piatti oltre che creativi e unici nel loro genere, anche ben strutturati e preparati in maniera perfetta. Per realizzare il piatto, i cuochi avranno a disposizione solo cinque ingredienti dalla dispensa per poi aggiungerne altri tre. Chi presenterà il miglior piatto, avrà il diritto di entrare ufficialmente tra gli aspiranti 20 concorrenti che potranno fare parte della settima edizione del programma. Gli altri invece, dovranno definitivamente abbandonare la cucina. Otto di loro invece dovranno scontrarsi con un’ultima prova, sfidandosi in quattro duelli diretti e gareggiando per ottenere gli ultimi quattro posti della classe.

Striscia quotidiana e canali social di MasterChef

Nel frattempo, prosegue anche la striscia quotidiana di MasterChef Magazine, in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 20.05 sempre su Sky Uno HD. Superate le selezioni, si apriranno le porte della cucina di MasterChef Italia per gli aspiranti candidati della settima stagione. Per tutto il corso della settimana in ogni appuntamento ci sarà modo per conoscere anche le loro storie personali. I Giudici di MasterChef saranno come sempre i grandi protagonisti indiscussi dell’appuntamento quotidiano di Sky Uno HD. Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Antonia Klugmann saranno anche i volti delle nuove rubriche in cui presenteranno dei piatti che racconteranno la loro filosofia di cucina. Esattamente come nelle passate stagioni, la maggior parte degli alimenti usati del corso delle prove, verranno donati alle associazioni benefiche ed enti caritatevoli di Milano. Eccovi a seguire, tutti i canali social per seguire sul web la settima edizione di MasterChef.

