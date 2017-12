Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti/ Capodanno alle Maldive: Goffredo Cerza raggiungerà la fidanzata?

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, Capodanno alle Maldive per la coppia di mamma-figlia più amata della televisione? Lo scatto social e la dedica ai follower.

28 dicembre 2017 - agg. 28 dicembre 2017, 12.42 Valentina Gambino

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti (Fonte foto, Instagram)

Avevamo lasciato Michelle Hunziker in vacanza alle Dolomiti e proprio in queste ore, la ritroviamo sulle calde spiagge delle Maldive. Con la figlia Aurora Ramazzotti e il compagno Tomaso Trussardi, la celebre conduttrice di Striscia la Notizia, ha voluto scrivere un bel messaggio di speranza da condividere tramite social. Nel frattempo, quando ha postato il primo scatto dalle Maldive, ha voluto commentarlo in questo modo: “Da sotto zero, polenta taragna e casoncelli a +38, pesce alla griglia e pinzimonio”. Con Aurora poi, ha condiviso una bellissima fotografia che le ritrae entrambe di spalle, abbracciate in bikini rosa guardando l’orizzonte. “Siamo talmente in simbiosi che mi sono sempre mostrata con le mie debolezze”, ha più volte ribadito la stessa Michelle. Anche se Aurora adesso ha 21 anni ed è totalmente indipendente, rimane sempre la sua adorata bambina. Nel cuore della giovane in questo momento, tutto l’amore per il fidanzato Goffredo Cerza, studente di ingegneria con il quale è fidanzata da circa un anno. Proprio il ragazzo però, attualmente si trova a Roma alle prese con gli allenamenti per smaltire queste giornate di festa: raggiungerà la sua fidanzata entro la fine dell'anno? (Aggiornamento di Valentina Gambino)

Dopo le Dolomiti arrivano le Maldive



Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, sono molto amate. La coppia di mamma e figlia, specie sui social di diverte a condividere attimi di vita ed anche auguri di Natale. Ecco perché, l’ultimo video che hanno regalato agli estimatori, ha fatto letteralmente impazzire la rete fino a diventare virale nel giro di poco tempo. Le due, hanno voluto incidere una canzone e condividerla anche sul loro canale YouTube aperto da poco. Nel frattempo, dopo il regalo di Natale decisamente canterino, per Aurora e Michelle si è aperta anche la parentesi dedicata alle vacanze natalizie. Dopo una prima fase trascorsa in montagna con Tomaso Trussardi, è arrivato il momento di riscaldarsi e passare le vacanze in maniera alternativa. Ecco perché, le due sono comparse sui social mentre di spalle guardano l’orizzonte sedute sulla sabbia bianchissima delle Maldive. Abbracciate e di schiena, le due mostrano le curve mentre si abbracciano valorizzando il bellissimo rapporto madre-figlia che da sempre le contraddistingue.

Aurora e Michelle, Capodanno alle Maldive: la dedica ai follower

In bikini rosa, Aurora Ramazzotti insieme alla madre Michelle Hunziker, hanno voluto festeggiare alle Maldive, sedute sulla spiaggia con il sole pronto a riscaldare i loro cuori. Bikini e capello in testa, le due di spalle sembrano quasi gemelle, se non fosse per il colore differente dei capelli. Successivamente, la conduttrice di Striscia la Notizia ha condiviso con i follower di Instagram, anche un nuovo scatto in bikini che ne esalta tutte le sue forme scultoree. Proprio alcune ore fa, la fotografia con Tomaso Trussardi e la sua dedica dolcissima per il nuovo anno: “Si avvicina la fine di quest’anno...è tempo di riflessioni...cosa desideriamo per l’anno che verrà? Mandate i vostri desideri del cuore nell'universo...chi crede, parli con Dio e non perdete mai le speranze...mai...c’è sempre un motivo per vedere della luce, per riconoscere l’amore, per ritrovare un amico, per abbracciare qualcuno che amiamo e affidare a lui o a lei le nostre emozioni...cercate l’alba, stiracchiatevi al sorgere del sole e respirate...vi voglio bene”. Anche Aurora, nella giornata di ieri, ha condiviso uno scatto in posa baciata dal sole. Le Maldive sarà la meta definitiva anche per il Capodanno? Molto probabilmente sarà così…

