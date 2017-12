NINE MONTHS-IMPREVISTI D'AMORE/ Su Rai Movie il film con Hugh Grant (oggi, 28 dicembre 2017)

Nine Months - Imprevisti d'amore, il film in onda su Rai Movie oggi, giovedì 28 dicembre 2017. Nel cast: Hugh Grant e Julianne Moore, alla regia Chris Columbus. Il dettaglio.

28 dicembre 2017 Cinzia Costa

il film commedia in prima serata su Rai Movie

NEL CAST HUGH GRANT

Nine Months - Imprevisti d'amore, il film in onda su Rai Movie oggi, giovedì 28 dicembre 2017 alle ore 21,10. Una pellicola datata 1995 che è stata interpretata da Hugh Grant e prodotta dalla Twentieth Century Fox, casa di produzione che ne ha curato altresi la distribuzione anche in Italia. La pellicola, oltre a Grant, vede l’interpretazione della bella e brava Julianne Moore, entrambi gli attori sono diretti da Chris Columbus, che segue un soggetto scritto da Patrick Braoude. La pellicola vista anche la vetusta di produzione è apparsa parecchie volte sui piccoli schermi italiani, essa è ascrivibile al genere delle commedie sentimentali. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

NINE MONTHS - IMPREVISTI D'AMORE, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

La storia si basa sulla vita dello psicologo Samuel Faulkner, quest’ultimo interpretato da Grant ha una storia d’amore con la bella Rebecca Taylor, la ragazza che nella vita è insegnante di danza vorrebbe sposarsi immediatamente in maniera tale da avere una bella famiglia numerosa, il suo desiderio si scontra però con quello del partner, che si dice non ancora pronto per la paternità. Nonostante gli screzi legate alla continuazione del rapporto futuro la vita dei due scorre serena, fino a quando Rebecca non confessa al compagno di essere rimasta incinta. L’uomo non sopporta la tensione legata al fatto di diventare padre, tensione esasperata dall’incontro con una coppia di amici, Marty e Gail, che hanno tre figli ed esaltata dai consigli dell’amico di sempre, Sean. Samuel nonostante il lieto evento inizia cosi a iniziare nel trascurare la propria compagna di vita, abbadandola sempre più spesso per bevute infinite con l'amico del cuore. La donna non sopporta questo modo di fare e lo abbandona, trasferendosi di fatto da Marty e Gail e rifiutando di interagire con il futuro padre del bambino che porta in grembo. La situazione evolve quando Samuel capisce che non può fare a meno di Rebecca, ma stante la testardaggine della donna i due si evitano, di fatto Samuel cerca di sopperire alla situazione frequentando sempre di più Sean. Tutto cambia alla vista della prima ecografia del figlio, l’uomo mette cosi la testa a partito vende la sua lussuosa macchina da corsa per acquistare una familiare, e riesce grazie alla sua simpatia a riconquistare la donna che ama, e che presto lo renderà padre.

