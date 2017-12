Oroscopo 2018/ Sarà un anno positivo per Toro e Cancro (Antonio Capitani)

Antonio Capitani chiarisce i dettagli del 2018 per tutti i segni zodiacali, dando a ciascuno di loro i voti per l'amore e il lavoro. Chi di loro avrà un nuovo anno fortunato?

28 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Oroscopo 2018

L'inizio del 2018 è ormai prossimo e per gli appassionati di astrologia è tempo di oroscopo e buone speranze per il nuovo anno. Chi sarà il segno zodiacale che andrà meglio in amore e nel lavoro? E chi invece sarà alle prese con un nuovo periodo difficile? A parlare delle novità per il 2018 è Antonio Capitani, nell'ultimo numero di Vanity Fair nel quale si occupa della situazione di ogni segno, dando anche dei voti per ognuno di essi. Partiamo con l'Ariete promosso con un stiracchiato 6+: sebbene non manchino la grinta e le buone intenzioni, il segno sarà caratterizzato dall'esigenza di giungere a compromessi soprattutto con chi 'detiene il potere'. Necessari i tagli a dei rapporti ormai considerati inutili. Sarà migliore il nuovo anno per il Toro, che ottiene un bel 7: per lui saranno tante le soddisfazioni in ambito lavorativo, caratterizzate da numerosi risultati degni di nota. Attenzione però a non esagerare con gli esborsi economici, mentre le buone notizie arriveranno anche in ambito sentimentale.

Oroscopo 2018: ecco i propositi per i segni dei Gemelli e del Cancro

Secondo quanto riporta Antonio Capitani nell'oroscopo di Vanity Fair per il 2018, le soddisfazioni riguarderanno anche il segno dei Gemelli, promosso con un positivo 7-. Anche se non sarà un anno da fuochi d'artificio, sarà evidente un desiderio di camminare con le proprie gambe, senza farsi influenzare oltre il lecito dalle altre persone. E se tutto andrà per il meglio saranno tante le soddisfazioni, soprattutto in ambito lavorativo con importanti sviluppi anche dal punto di vista finanziario. Il 2018 porterà buone notizie anche per il Cancro, che conquista un 7+ in pagella. Saranno positivi i risultati sul lavoro, anche se sarà necessario allontanarsi da alcune persone diventate scomode. Alcuni sogni potranno essere realizzati e anche l'amore sorriderà, tanto che potrebbe persino arrivare la Cicogna, ovviamente età permettendo.

