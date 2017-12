PAOLO FOX/ Oroscopo di oggi 28 dicembre 2017 e previsioni 2018: Leone un po' stanco

Oroscopo Paolo Fox per la giornata di oggi, giovedì 28 dicembre 2017 e previsioni per il 2018: Leone stanco, Sagittario in difficoltà, Luna positiva per il segno dell'Acquario.

28 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

OROSCOPO PAOLO FOX A LATTEMIELE DEL 28 DICEMBRE 2017

Ora è arrivato il momento di analizzare l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele segno per segno. Partiamo da Gemelli e Capricorno. Il Gemelli grazie all'allontanarsi di Saturno dal segno è ora giunto il momento di mettere da parte le situazioni passate che hanno creato ostacoli. Per questi non è difficile, dato che si è capaci di iniziare una nuova realtà senza difficoltà. Nelle relazioni personali forse bisogna essere più concreti e mettere da parte le situazioni complicate che hanno diffuso agli inizi di dicembre. Queste giornate sono positive in ogni caso. Il Capricorno vive una fase positiva, grazie anche all'influenza di Venere che sta entrando nel segno. La fine della settimana si prospetta ricca di novità con un bellissimo inizio del 2018. Con Venere nel segno buone prospettive per quanto riguarda l'amore. Gli incontri potrebbero essere molto interessanti, ma vanno tenuti sotto controllo.

LEONE STANCO: NÈ CARNE NÈ PESCE

Voltiamo pagina ora e andiamo a vedere i segni zodiacali che si possono considerare né carne né pesce per l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Il Leone sente un momento di stanchezza eccessiva e questo potrebbe portare ad affrontare le cose con difficoltà anche perché alcune non riescono a dare più soddisfazioni come un tempo. Complicato è anche il momento della Bilancia che ha la Luna in opposizione. Per questo si vive di ansie e non si riescono a prendere delle scelte. Il Leone invece è stanco e non riesce ad affrontare con la giusta carica quello che prima riusciva anche abbastanza facilmente. Anche il Sagittario si sente a disagio e non riesce a prendere le sue scelte. E' un momento complesso in cui non tutti riescono a trovare delle risposte. E' un momento pieno di complicazioni anche per il fatto che si tende un po' troppo a isolarsi. Non si deve assolutamente riversare sugli altri le proprie delusioni, soprattutto quando si è in coppia.

LUNA FAVOREVOLE ALL'ACQUARIO: TOP E FLOP

Partiamo dai top e flop nell'analisi dell'oroscopo di oggi, giovedì 28 dicembre 2017, seguendo quanto detto dal noto astrologo Paolo Fox all'emittente radiofonica LatteMiele dove tiene la sua consueta rubrica Latte e Stelle. I Pesci vedono il cielo a favore e ci sono ottime prospettive in vista del fine settimana. Bisogna essere sempre positivi e guardare al nuovo anno con grande interesse. C'è una Luna positiva anche per l'Acquario che sono in una grande fase di recupero sia dal punto di vista dell'amore che da quello del lavoro. Attenzione però a un po' di stanchezza fisica che potrebbe subentrare all'improvviso. Il Sagittario si sente a disagio in queste festività che non regalano soddisfazioni. Bisogna evitare assolutamente evitare di riversare queste problematiche sulla coppia. Attenzione a isolarsi troppo perché potrebbe capitare di ritrovarsi anche da soli. Il 2018 sarà brillante invece per lo Scorpione che sarà tra i più forti segni del prossimo anno.

