Paolo Crivellin ha scelto? / Colpo di scena a Uomini e Donne! Il tronista rimane solo, ecco perchè!

Paolo Crivellin ha scelto? Colpo di scena a Uomini e Donne! Il tronista non sceglie ancora ma rimane solo in studio: le corteggiatrici abbandonano il programma!

28 dicembre 2017 Anna Montesano

Paolo Crivellin

Colpo di scena nella nuova registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne! Sembrava certa la scelta di Paolo Crivellin nella registrazione di oggi, tanto che è arrivata la presentazione del nuovo tronista che è Mariano Catanzaro, ma non è stato così. L'arrivo del nuovo tronista sembrava essere la prova definitiva del fatto che il momento della scelta fosse finalmente giunto, ma non è stato così, anzi, da quanto svela in anteprima il Vicolo delle News, la scelta non era neppure in programma. Ma le cose hanno comunque avuto un'evoluzione inaspettata: dalle prime anticipazioni scopriamo infatti che Paolo ha deciso di eliminare Giorgia Caldarulo, ma i suoi comportamenti e soprattutto il non voler ancora scegliere hanno scatenato la reazione delle sue ultime due corteggiatrici.

ANGELA E MARIANNA ABBANDONANO LO STUDIO!

Angela Caloisi e Marianna Acierno hanno infatti deciso di lasciare lo studio, lasciando quindi Paolo da solo sul trono. Paolo Crivellin ha continuato a raccogliere critiche e malcontento da parte del pubblico oltre che dalle sue corteggiatrici: tutti sono infatti stanchi del fatto che il tronista continui a tirarla per le lunghe, creando anche molti sospetti sul suo conto. Intanto in studio Mariano Catanzaro ha già preso posto accanto a Nilufar Addati, Sara Affi Fella e Nicolò Brigante. Cosa accadrà ora che Paolo è rimasto da solo? Andrà a riprendere le due corteggiatrici per fare finalmente la sua scelta o deciderà di lasciare il trono senza una donna al suo fianco?

