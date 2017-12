SOLEIL SORGÈ/ Tra amore e futuro: "Sono felice dal punto di vista lavorativo e sentimentale" (Uomini e donne)

Soleil Sorgè ha parlato dei suoi programmi per il futuro e della sua soddisfazione in ambito sentimentale e lavorativo in una recente intervista rilasciata a Coming Soon.

28 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Soleil Sorgè

Soleil Sorgè ha fatto molto parlare di sé negli ultimi mesi a causa della sua improvvisa rottura con Luca Onestini. Dopo la scelta avvenuta nel Trono Classico di Uomini e donne, la modella italo-americana si è resa conto di avere commesso un errore proseguendo il suo percorso sentimentale al fianco dell'ex Mister Italia. È così che ha fatto un passo indietro, lasciandolo con una lettera e cominciando una relazione con l'altro tronista ovvero Marco Cartasegna. I tempi da lei usati per giungere a questa decisione, però, hanno suscitato critiche molto forti da parte del popolo del web: la lettera da lei scritta e letta da Luca in diretta al Grande Fratello Vip 2, non è piaciuta a molti suoi fan che ancora oggi non le perdonano questo voltafaccia. Ma chi è davvero Solei Sorgè nella sua quotidianità? È felice delle scelte fatte? Per la prima volta è lei stessa a parlarne in una video intervista rilasciata al sito Coming Soon nella quale si è detta felice della sua esperienza televisiva: "L'aspetto positivo è ovvio a tutti, quello negativo è che si diventa personaggi pronti ad essere giudicati".

Soleil Sorgè è felice in amore al fianco di Marco

Nell'intervista rilasciata a Coming Soon, Soleil Sorgè ha parlato della sua soddisfazione che caratterizza tutti gli ambiti della sua vita: "Sono una donna felice sia dal punto di vista lavorativo che sentimentale. Ho preso molte decisioni sia razionali che di istinto". Anche se non fa esplicitamente il nome di Marco Cartasegna, è impossibile non notare il riferimento a lui e alla storia che dura ormai da circa due mesi. E proprio con lui la modella ha avviato una campagna mediatica contro il cyberbullismo, chiarendo i motivi per i quali molte persone usino il web per denigrare e umiliare personaggi pubblici: "Perché lo fanno? Per insoddisfazione personale, repressione, invidia, rabbia ma soprattutto frustrazione". Chi è davvero Soleil nella vita di tutti i giorni? È davvero sempre così solare e felice come appare sul web? Impossibile crederlo: "Non sono sempre positiva e determinata, sono fragile e volubile (...) Trovo la forza proprio nella positività e determinazione".

© Riproduzione Riservata.