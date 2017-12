SPIRIT - CAVALLO SELVAGGIO/ Su La7 il film d'animazione diretto da Kelly Asbury (oggi, 28 dicembre 2017)

Spirit - Cavallo selvaggio, il film d'animazione in onda su La7 oggi, giovedì 28 dicembre 2017. Nel cast: alla regia Kelly Asbury e Lorna Cook. La trama del film nel dettaglio.

28 dicembre 2017 Cinzia Costa

il film d'animazione in prima serata su La7

KELLY ASBURY ALLA REGIA

Spirit - Cavallo selvaggio, il film in onda su La7 oggi, giovedì 28 dicembre 2017 alle ore 21,10. Una pellicola d'animazione che è stata prodotta nel 2002 negli Stati Uniti D’America ed è stata diretta congiuntamente da Kelly Asbury e Lorna Cook. La pellicola che ha visto la luce grazie all’interessamento degli animatori della DreamWorks Animation si è pregiata della sceneggiatura di John Fusco, un vero artista dei film western di animazione, lo stesso Fusco, ha scritto anche il bel soggetto. Molto belle le musiche dirette e composte da Bryan Adams. La produzione, che andrà in onda stasera, è ascrivibile al genere dei film d’animazione a sfondo avventuroso-drammatico e, non può essere annoverato alle prime televisive essendo stato più volte, soprattutto nei periodi di festa, programmato sui piccoli schermi italiani. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

SPIRIT - CAVALLO SELVAGGIO, LA TRAMA DEL FILM D'ANIMAZIONE

Il film si basa sulla vita di uno splendido stallone, Spirit, cavallo curioso, furbo e molto forte fisicamente. Il cavallo nel suo branco eccelle per le sue grandi doti e un giorno viene incuriosito dal fumo che vede levarsi da un accampamento di soldati, per sua sfortuna quando si avvicina al bivacco viene catturato. I soldati cercano di domarlo senza riuscirci e lo stallone dopo qualche mese riesce finanche a sfuggire alla cattività. Il cavallo per fuggire sfrutta l’aiuto di un piccolo indiano, Piccolo Fiume, che gli indica la strada per la fuga e gli apre il cancello. Arrivato insieme al suo liberatore in prossimità del fiume Spirit incontra una giumenta di proprietà dell’indiano, Pioggia, e se ne innamora follemente. Il capo indiano nonché padre di Piccolo Fiume allo scopo di agevolare l’amore, lega allora i due cavalli insieme, ma Spirit non riesce a sopportare nessun legame e si intristisce, ottenendo di nuovo la libertà. Ritornato al suo branco, Spirit viene seguito da Pioggia, ma anche la cavalla non riesce a sopportare la lontananza dai suoi cari e l’amore sembra naufragare. Improvvisamente arriva però l’attacco dei soldati americani all’accampamento indiano, i due cavalli con tutte le loro forze cercano di aiutare i nativi ma Pioggia viene colpita da un proiettile, Spirit allo scopo di vegliarla viene a sua volta catturato. Lo stallone si ritrova cosi nuovamente in cattività costretto a far da traino ai vagoni della ferrovia che gli americani stanno costruendo allo scopo di soggiogare gli indiani. Nuovamente aiutato da Piccolo Fiume, il cavallo organizza una rivolta tra i suoi simili, e fugge. Inseguito dai soldati si ritrova sui margini di un burrone, quando la sua avventura sembra volgere al fine, il cavallo con un salto quasi impossibile si libera dal giogo della cattura ottenendo finanche il rispetto delle giubbe blu, che capiscono che il cavallo sarà impossibile da sottomettere. Ritornato all’accampamento, Spirit ritrova finalmente Pioggia, completamente ristabilita, insieme cavalcano innamorati e felici verso la libertà.

© Riproduzione Riservata.