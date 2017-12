Samantha Markle contro il principe Harry/ "Mia sorella Meghan ce l'ha già una famiglia!"

Samantha Markle contro il principe Harry! La sorellastra di Meghan Markle sbotta contro il suo futuro marito reale: «Mia sorella ce l'ha già una famiglia»

28 dicembre 2017 Anna Montesano

Meghan Markle

Samantha Markle, sorellastra di Meghan, continua ad usare toni non troppo lusinghieri sulle reali intenzioni della nuova fidanzata del principe Harry. La sorellastra ha scritto anche un libro "Il diario della sorella di una principessa arrivista". Anche questa volta le sue dichiarazioni, rilasciate attraverso Twitter, sono destinate a far molto rumore, tanto più che il destinatario della frecciatina è il principe Harry, che nei giorni scorsi, a margine del weekend natalizio passato in Norfolk con la nuova fiamma, aveva confidato ai microfoni di Radio 4 come per Meghan, quella reale, fosse "la famiglia che non aveva mai avuto". La risposta della sorellastra non si è fatta attendere: "La nostra era una famiglia normale e quando papà e Dora divorziarono, facemmo tutto il possibile affinché lei sentisse di avere due case. Nessuno è stato allontanato, è lei ad essere stata troppo impegnata".

LO SFOGO DELLA SORELLASTRA DI MEGHAN MARKLE

Samantha Markle, che condivide con Meghan lo stesso padre, Thomas Markle, ci tiene a rimarcare il concetto usando le seguenti parole: "La famiglia di Meg (la nostra famiglia) è composta da una sorella, un fratello, zie, zii, i cugini e il vero collante della nostra famiglia, il nostro straordinario padre. Ha sempre avuto questa famiglia ... Sposandosi al massimo potrà estenderla". Ricordiamo che Meghan Markle nel 2004 ha iniziato una relazione con Trevor Engelson, con cui si è sposata il 10 settembre 2011 e da cui ha divorziato nell'agosto 2013.Dal giugno 2016 frequenta il principe Henry del Galles, nipote della regina Elisabetta II del Regno Unito. Il 27 novembre 2017 viene annunciato ufficialmente il loro fidanzamento da parte della Casa reale di Windsor.

