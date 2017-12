Sharon Bergonzi incinta/ L'ex corteggiatrice di Uomini e donne tra dolce attesa e anniversario

28 dicembre 2017 Hedda Hopper

Sharon Bergonzi, Instagram

Sharon Bergonzi non ha bisogno di presentazione. La dolce corteggiatrice dagli occhi di cerbiatto ha saputo conquistare tutti con i suoi gesti sempre pacati, la sua educazione e la sua voglia di non essere mai la prima donna di uno dei troni più combattuti e discussi degli ultimi anni a Uomini e donne. La bella Sharon Bergonzi è stata corteggiatrice di Andrea Cerioli, il gieffino bolognese che ha chiuso il suo trono senza scegliere per poi ritrovarsi insieme a Valerina Rapisarda, sua rivale nel trono, tra convivenza e amore. Una non scelta molto discussa e che ha lasciato tutti senza parole convinti che un giorno Andrea sarebbe uscito dal programma proprio al fianco di Sharon. Da quel giorno sono passati quasi tre anni e la vita di Sharon è cambiata, in meglio, con buona pace dei fan.

SHARON E VALERIO IN DOLCE ATTESA

Mentre Andrea Cerioli ha lasciato Valentina e i due hanno finito per scontrarsi anche sui social, Sharon ha voltato pagina trovando l'amore della sua vita lontana dal programma. Valerio Tenneriello le ha rubato il cuore e dopo qualche mese insieme l'ha chiesta subito in sposa. I due si sono detti sì proprio a dicembre dello scorso anno e oggi, a poche ore dal loro anniversario, possono dirsi felici di quello che hanno costruito insieme in così poco tempo. Sharon Bergonzi è una donna felice, feseggia il suo primo anniversario con il marito e sui social annuncia la sua prima gravidanza. Proprio poco fa la bella corteggiatrice ha postato una foto che la ritrae insieme a Valerio il giorno delle nozze, annunciando di essere incinta del suo primo figlio e di essere già al quarto mese di gravidanza. Il bambino dovrebbe nascere a fine primavera permettendo alla corteggiatrice di avere la famiglia che ha sempre sognato sin dai tempi in cui, da timida corteggiatrice, ha cercato di conquistare il cuore di un complicato e sofferente tronista.

Un post condiviso da Sharon Bergonzi (@sharon_bergonzi92) in data: Dic 28, 2017 at 2:22 PST

