Star Wars: Gli ultimi Jedi/ Mark Hamill si scusa per le sue critiche al film: "Mi pento delle mie parole"

28 dicembre 2017 Anna Montesano

Mark Hamill, attraverso Twitter, ha condiviso il suo pensiero riguardo le perplessità sull'approccio che il regista Rian Johnson ha dato alla figura e alla storia di Luke Skywalker nell'ultimo "Star Wars: Gli ultimi Jedi". Le sue parole sono di pentimento dopo aver espresso alcuni dubbi: "Mi pento di aver dato voce ai miei dubbi e alle mie insicurezze in pubblico. Le divergenze creative sono un elemento comune di ogni progetto, ma di solito restano private. Tutto quello che desideravo era fare un buon film. Ho ottenuto più di questo. Rian Johnson ha fatto uno fra i più grandi di sempre". La questione è nata durante gli impegni stampa di presentazione di "Star Wars: Gli Ultimi Jedi". Le dichiarazioni di Hamill avevano tenuto banco per come Hamill si fosse approcciato al film considerando la nuova versione di Luke quasi come fosse un altro personaggio e di non aver inizialmente accettato il modo in cui era stato rappresentato il suo personaggio.

LA CARRIERA DI MARK HAMILL

Ricordiamo che Mark Hamill ha raggiunto fama mondiale interpretando il personaggio di Luke Skywalker nella saga cinematografica di Guerre stellari: questo è stato, e rimane, il ruolo più importante della sua carriera, che lo ha immortalato nella storia del cinema. Nel doppiaggio si segnala soprattutto per aver prestato la voce al Joker, celeberrimo supercriminale della DC Comics nelle serie animate e nei videogiochi dedicati a Batman. Hamill ha sposato Marilou York nel 1978. La coppia ha avuto tre figli: Nathan (1979), Griffin (1983) e Chelsea Elizabeth (1988). Il primogenito Nathan lo ha reso nonno nel 2016.

