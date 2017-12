Stef Burns/ Chi è il chitarrista di Vasco Rossi: la separazione da Maddalena Corvaglia (La notte di Vasco)

Stef Burns, chitarrista di Vasco Rossi, sarà fra i protagonisti del concerto realizzato al Modena Park, questa sera in onda su Rai Uno. "La notte di Vasco"

28 dicembre 2017 Fabiola Iuliano

Stef Burns, chitarrista di Vasco Rossi

Protagonista sul palco per la Notte di Vasco anche Stef Burns, celebre chitarrista che fa parte della band dal lontano 1993, quando il rocker di Zocca, dopo aver ascoltato il suo sound nell'album di Alice Cooper "Hey Stoopid", ne rimase impressionato. Da qui la proposta di collaborare a una sessione di registrazione, alla quale seguì, nel 1995, il suo primo live a San Siro con "Rock sotto l'assedio". Nasce così un sodalizio artistico destinato a durare negli anni, fiore all'occhiello di una carriera nata negli States e che l'ha portato a suonare al fianco ad artisti del calibro di Michael Bolton, Joe Satriani, Steve Vai e Robert Fripp. Dal 2000 suona inoltre con la band degli Huey Lewis & The News, mentre risale al 2005 il disco dal titolo "Bayshore Road" nel quale ha inciso 12 brani insieme al chitarrista acustico Peppino D'Agostino. Nel 2012 fonda il gruppo "Stef Burns League", con il quale, nel 2014, ha dato vita a una tournée per presentare l'album dal titolo "Roots & Wings".

STEF BURNS, IL MATRIMONIO CON MADDALENA CORVAGLIA E LA SEPARAZIONE

Stef Burns questa sera si esibirà sul palco del Modena Park per il concerto evento realizzato lo scorso 1 luglio da Vasco Rossi. Ospite dietro le quinte del concerto, anche Maddalena Corvaglia, che ha commentato il live passo passo, accompagnata dal conduttore Paolo Bonolis. Stef Burns e Maddalena Corvaglia si sono sposati nel 2011 e nello stesso anno è nata la loro figlia Jamie Carlyn. Sei anni dopo, esattamente lo scorso gennaio, i due si sono detti addio e la notizia, resa nota dall'ex velina con un lungo post sui social, è stata per tutti i fan della coppia come un fulmine a ciel sereno: "Ho trascorso sei anni di matrimonio con un uomo fantastico, Stef, che sarà sempre una parte importante della mia vita. Lo dice la parola stessa "Importante", "portare dentro": sarà sempre nel mio cuore. Insieme abbiamo creato la gioia più grande dell'universo, nostra figlia Jamie e siamo fortunati per questo. Ma ora si volta pagina ed io e Jamie siamo pronte".

