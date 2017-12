TANGO & CASH/ Su Rete 4 il film con Sylvester Stallone (oggi, 28 dicembre 2017)

Tango & Cash, il film in onda su Rete 4 oggi, giovedì 28 dicembre 2017. Nel cast: Sylvester Stallone e Kurt Russell, alla regia Andrej Koncalovskij. La trama del film nel dettaglio.

28 dicembre 2017 Cinzia Costa

il film poliziesco in prima serata su Rete 4

SYLVESTER STALLNE NEL CAST

Tango & Cash, il film in onda su Rete 4 oggi, giovedì 28 dicembre 2017 alle ore 21,15. Una pellicola di produzione americana prodotta nel lontano 1989 grazie all’interessamento della Warner Bros e della Guber-Peters Company, case di produzione che si sono affidate a Andrej Koncalovskij per la regia iniziale. Il film gode della particolarità che il regista è stato rimpiazzato per contrasti con la produzione, il lavoro infatti è stato terminato da Albert Magnoli regista subentrato di fatto in corsa, a produzione già abbondantemente iniziata. Buono il cast tra cui spicca un giovanissimo Sylvester Stallone, l’attore americano è affiancato nelle scene da Kurt Russell. Belle le musiche composte da Harold Faltermeyer per un poliziesco già visto parecchie volte sui canali televisivi italiani e che andrà nuovamente in onda questa sera. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

TANGO & CASH, LA TRAMA DEL FILM POLIZIESCO

Ray Tango e Gabe Cash sono due dei migliori poliziotti del dipartimento di Los Angeles, il loro è un lavoro sporco che procede ammanettando delinquenti di continuo, nonostante i modi totalmente diversi che hanno di affrontare le indagini. I due si trovano ad indagare sui loschi traffici effettuati da un trafficante senza scrupoli un certo Perrett. Il boss, sapendo la caparbietà e la bravura dei due poliziotti, escogita un piano sopraffino. Non volendoli uccidere per non avere la reazione della polizia, prima l’incastra per il delitto di un agente federale che agiva sotto copertura e poi, li fa trasferire in un carcere di massima sicurezza, dove i detenuti sono in massima parte stati arrestati da Tango e Cash sperando che i due periscano in una rivolta da lui stesso organizzata. I due uomini scampano da morte sicura grazie a un ex mentore di Tango, il direttore del penitenziario Matt. Durante la battaglia all’interno della struttura, lo stesso Matt perde la vita ma i due riescono a fuggire. Coperti dal loro superiore che crede nella loro innocenza, iniziano a raccogliere le prove dell’azione di Perrett. Il boss messo alle strette rapisce la sorella di Tango, la bella Katherine, di cui Cash si è invaghito. Ai due agenti non rimane che fare irruzione nel covo di Perrett e li, tra sparatorie senza fine, debellare la banda di trafficanti. Ritornati in polizia vengono reintegrati con tutti gli onori, e dinanzi alla cittadinanza promettono di mettere da parte qualsiasi rivalità futura.

© Riproduzione Riservata.