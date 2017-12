Tallulah Willis/Fisico mozzafiato per la figlia di Bruce e Demi Moore: "La rivincita a chi mi chiamava brutta"

Tallulah Willis, la figlia di Bruce Willis e Demi Moore mostra su Instagram una bellezza mozzafiato: "La rivincita a chi a 13 anni mi diceva che ero brutta".

28 dicembre 2017 Anna Montesano

Tallulah Willis

Rivincita importante per Tallulah, nata dall'amore tra Bruce Willis e Demi Moore, che a tredici anni ha sofferto a causa della dismorfofobia. Vari i commenti negativi dei compagni di classe che le dicevano che era brutta, che da due genitori belli come i suoi non poteva essere nata una figlia così, che era troppo grassa per la sua età e che non sarebbe andata lontano. Dieci anni dopo Tallulah ha voluto dedicare il suo ultimo selfie in bikini a tutti i bulli incontrati nelle sua vita e ha dimostrato di aver finalmente trovato l'equilibrio giusto: "Dedicato a chiunque mi abbia chiamato 'brutta' quando avevo 13 anni" ha scritto su Instagram. Il suo post ha ottenuto più di 20 mila apprezzamenti e centinaia di commenti di chi, come lei, ha sofferto in passato. Tallulah ha combattuto per anni in pratica contro il suo corpo, arrivando a pesare 43 chili a causa della dismorfofobia, un disturbo psicologico che porta a una visione distorta che si ha del proprio aspetto esteriore.

I COMMENTI DEL WEB

La sua rinascita è arrivata grazie al progetto "What's Underneath", grazie al quale è riuscita a mostrare il suo corpo non più anoressico e a sentirsi bella. Tanti i commenti dei follower della ragazza: "Tu e le tue sorelle siete incantevoli e avete delle personalità ilari" "Non devi preoccuparti di quello che ti veniva detto quando avevi 13 anni. La bellezza è relativa e dipende da chi osserva. Per me, sei bellissima". Un argomento davvero delicato quindi affrontato a testa alta dalla ragazza che, per fortuna, è riuscita a guarire. Sulla lotta al bullismo c'è ancora molto da fare ma qualcosa si sta muovendo, ricordiamo che nella Gazzetta del 3 giugno scorso è stata pubblicata la Legge 29 maggio 2017 n. 71 recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo" da oggi in vigore.

