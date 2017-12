UN POSTO AL SOLE / Rossella offre una seconda possibilità a Patrizio? (Anticipazioni 28 dicembre)

Anticipazioni Un posto al sole, puntata 28 dicembre: Rossella si prepara a dare una seconda possibilità a Patrizio proprio mentre lui affronta una nuova emergenza.

28 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Un posto al sole

Un posto al sole non conosce un solo giorno di pausa durante le festività natalizie e torna regolarmente anche questo pomeriggio su Rai 3 a partire dalle ore 20:40. Si ripartirà dal ritorno di Diego a Napoli e dalla felicità di Raffaele, che ha potuto riabbracciare il figlio proprio nel momento in cui si sentiva triste per la lontananza di Viola e per il rapporto non certo idilliaco con Patrizio. E proprio quest'ultimo sarà oggetto di discussione tra Raffaele e Diego, che avranno modo di confrontarsi in merito al cambiamento del ragazzo in seguito alla sua partecipazione a Chef Parade. Ne uscirà un'immagine non certo perfetta, durante la quale il padre non rinuncerà ad esprimere forti critiche nei confronti del figlio. Tali parole verranno ascoltate proprio da Patrizio che si renderà conto di come Raffaele non condivida il suo comportamento, anche se fino a quel momento non ha mai parlato apertamente di questo suo punto di vista.

Un posto al sole: Rossella si avvicina a Patrizio ma...

La scoperta del punto di vista di Raffaele sarà un duro colpo per Patrizio, che finirà per risultare ancora più sfuggente e scontroso del solito. A farne le spese sarà ancora una volta la dolce Rossella, ancora indecisa sul suo futuro con il vicino di casa. E proprio quando sembrerà pronta ad offrirgli una seconda possibilità, il giovane Giordano farà un passo indietro: come reagirà Rossella questa volta? Per Raffaele ci sarà anche altro a cui pensare a causa di un nuovo scontro con Renato. Ma se sulle prime sarà quest'ultimo ad avere la meglio, la situazione finirà poi per volgere a favore proprio del portiere di Palazzo Palladini... Nonostante la scelta di Marina di decurtare la buonuscita di Filippo dai Cantieri, lui e Serena vivranno un periodo particolarmente fortunato sul fronte lavorativo: i coniugi Sartori saranno felici e soddisfatti come non accadeva loro da tempo.

