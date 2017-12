UN SEMPLICE DESIDERIO/ Su Italia 1 il film con Martin Short (oggi, 28 dicembre 2017)

Un semplice desiderio, il film in onda su Italia 1 oggi, giovedì 28 dicembre 2017. Nel cast: Martin Short e Mara Wilson, alla regia Michael Ritchie. La trama del film nel dettaglio.

28 dicembre 2017 Cinzia Costa

il film d'avventura nel primo pomeriggio di Italia 1

NEL CAST MARTIN SHORT

Un semplice desiderio, il film in onda su Italia 1 oggi, giovedì 28 dicembre 2017 alle ore 14,35. Una bella pellicola ascrivibile al genere delle commedie avventurose. La pellicola prodotta nel lontano 1997 negli Stati Uniti D’America gode della regia di Michael Ritchie, un vero artista del genere. Il film che ha visto la luce grazie all’interessamento della Universal Pictures, casa di produzione che ha curato finanche la distribuzione italiana, si basa su un soggetto scritto da Jeff Rothberg. Molto belle le musiche composte da Bruce Broughton, per una commedia che vede nel cast degli ottimi attori, tra di essi spiccano senza dubbio Martin Short e Mara Wilson che rispettivamente interpretano il ruolo di Murray e di Anabel, buona anche l’interpretazione di Kathleen Turner a cui è stato affidato il ruolo di Claudia. Il film, è stato già programmato diverse volte sui palinsesti televisivi italiani, riscuotendo sempre un ottimo successo. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

UN SEMPLICE DESIDERIO, LA TRAMA DEL FILM D'AVVENTURA

La trama si basa sul desiderio di Anabel, una bambina che abita nella città della Grande Mela e che per aiutare il padre cocchiere, chiede al destino di potergli concedere una fatina tutta per se, allo scopo di risolvere i problemi economici del congiunto. A posto di una graziosa donzella alla bambina viene però assegnato Murray, con l’uomo che dovrebbe esaudire i desideri ma che di fatto si dimostra un apprendista stregone con poca capacità di esaudire alcunché. La bimba si ritrova cosi in una situazione paradossale, non solo non riesce infatti ad aiutare il padre ma deve riuscire finanche a porre un freno agli errori della sua fatina personale. Cosi tra bacchette magiche che si perdono ed errori a non finire, la ragazzina riuscirà a tornare in un luogo in cui i desideri si avverano veramente. Esilarante in tale contesto il momento in cui il padre della bambina viene trasformato per errore in una vera e propria statua inanimata, l’errore riuscirà ad essere rimediato solamente grazie all’inventiva della piccina, che alla fine del film riesce ad accumulare più esperienza della stessa "fatina", che la sorte gli aveva malauguratamente assegnato.

© Riproduzione Riservata.